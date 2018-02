Living.be Gesponsorde inhoud Verslinden jouw ramen energie? Doe de test! Aangeboden door Deceuninck

06 februari 2018

14u24 0 Living.be Dat je ramen cruciaal zijn voor de energieprestaties van je woning is niet verwonderlijk. Verslik je je al eens in je energierekening? Dan weet je dat je ramen dringend aan vervanging toe zijn. Hoe erg het gesteld is, ontdek je in de test hieronder.

Checklist

De leeftijd van je woning zegt niet alles, misschien zijn de ramen al eens vervangen. Gebruik deze checklist om te weten of de ramen van jouw woning nog in orde zijn.

- Enkele beglazing

- Slechte staat van het schrijnwerk (bijvoorbeeld rottend of afschilferend hout)

- Spleetjes en kiertjes langs de profielen

- Koudegevoel in de buurt van het raam

- Snel dalende temperatuur en continu bijverwarmen

- Tochtgevoel in de woning

- Storende omgevingsgeluiden

Moet jij een of meer punten aanvinken? Dan is het tijd voor nieuwe ramen. Het effect merk je snel op je energierekening en aan je wooncomfort. Bovendien jaag je de waarde van je woning de hoogte in én woon je veiliger.

De revolutionaire kracht van Linktrusion

Vroeger werden raam- en deurprofielen versterkt met gegalvaniseerd staal. Met de gloednieuwe revolutionaire Linktrusion-technologie pakt Deceuninck het helemaal anders aan. Deze technologie garandeert een uitstekende energiescore en werd voor het eerst toegepast in de Deceuninck Zendow#neo-reeks. De superisolerende Zendow#neo Standaard & Premium-ramen en -deuren van Deceuninck combineren uitstekende thermische en akoestische resultaten met een groot onderhoudsgemak. Dat betekent meer quality time voor je gezin én een lagere energierekening. Ook aan de esthetiek is gedacht met een groot gamma aan mogelijkheden qua stijl en kleur.

Gouden tips

Als je de stap zet naar nieuwe ramen, kies dan voor BENOveren (beter renoveren). Hiermee moet je rekening houden:

1. Omhoog met dat rendement!

Vervang enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing (HR). Per vierkante meter bespaar je zo 14 tot 20 euro per jaar. HR-beglazing heeft een isolatiewaarde (U-waarde) van 1,1 W/m²K. Drievoudig glas doet het nog beter.

2. De kracht van je profiel

Niet alleen de beglazing van je ramen is cruciaal, sterk isolerende profielen zijn minstens even belangrijk om tocht tegen te gaan. De laatste jaren is de technologie van de verschillende profielsoorten enorm geëvolueerd. De unieke Linktrusion-technologie garandeert uiterst efficiënte oplossingen die qua prestatie, esthetiek en duurzaamheid ruim voldoen aan de strengste normen en hoogste verwachtingen.

Een gratis prijsofferte of meer info krijg je via www.deceuninck.be. Daar kan je ook met de gratis energiecalculator berekenen hoeveel jij de komende jaren bespaart door je ramen te vervangen.