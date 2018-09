Livios Magazine Gesponsorde inhoud Tips van de expert: zo blijft je warmtepomp in topconditie Aangeboden door Daikin

14 september 2018

14 september 2018

Steeds meer mensen kiezen voor een warmtepomp om hun huis te verwarmen. Een van de voordelen is dat het onderhoud een stuk gemakkelijker is dan bij klassieke verwarmingssystemen. Serviceverantwoordelijke Steven van Daikin vertelt je precies welk onderhoud je warmtepomp nodig heeft om optimaal te functioneren.

Schoon en snel

Een warmtepomp is – in tegenstelling tot een gas- of stookolieketel – heel wat gemakkelijker in onderhoud. Omdat er geen verbranding plaatsvindt, heb je geen last van roetdeeltjes of rookafzetting. Maar onderhoudsvriendelijk betekent niet dat er helemaal niks moet gebeuren, ook al lees je dit soms in verkoopblaadjes. Zo laat je onder meer de warmtewisselaar – die energie in de lucht omzet in warmte – best elk jaar nakijken, zodat het systeem perfect zijn werk kan doen.

Niet wettelijk verplicht, wel aan te raden

Voor heel wat warmtepompen is een onderhoud geen wettelijke verplichting, maar opgelet: er zijn heel wat uitzonderingen! Of het verplicht is, hangt af van het type warmtepomp en het soort en de hoeveelheid koelmiddel. Informeer hierover bij je installateur. Maar ook al ben je niet verplicht, we raden sowieso aan om de warmtepomp jaarlijks te laten nakijken.

Goed geregeld

Laat niets aan het toeval over en sluit een onderhoudscontract af voor je Daikin-verwarmingssystemen. Dat kan via Daikin zelf of bij een van hun ‘preferred heating’-installateurs. Ook zij kennen hun vak tot in de puntjes.

Voorkom pannes

Een frequent onderhoud behoedt je warmtepomp voor storingen. Tijdens een onderhoud leest de technieker de prestaties van het systeem uit via de computer. Zo kunnen eventuele afwijkingen meteen opgespoord en preventief opgelost worden. Zo ben je meteen gerust dat het komende jaar de kans op een storing minimaal is.

Optimale temperatuur

Of je nu een warmtepomp, gas- of stookolieketel in huis hebt, je kan de instellingen aanpassen aan de noden van jouw situatie. Als je overschakelt op een nieuw systeem, is het belangrijk om de verschillen te leren kennen. Een warmtepomp op lage temperatuur kan het sanitair warm water niet opwarmen tot dezelfde hoge temperaturen zoals dat bij een gaswandketel wel lukt. Veel mensen zijn hier niet van op de hoogte en stellen de temperatuur van hun warmtepomp te hoog in. Gevolg: je toestel geraakt overbelast en verliest zijn optimale efficiëntie. Vraag dit goed na bij je onderhoudsman.

Net zo comfortabel

Met een warmtepomp op lage temperatuur ervaar je geen verlies aan comfort. Om dezelfde hoeveelheid warm water te garanderen kan je bijvoorbeeld een grotere sanitaire tank installeren. Daikin of een erkend Daikin-installateur kan je hier zeker bij assisteren.

Tot 8 jaar garantie met Stand By Me

Standaard heb je recht op twee jaar garantie op onderdelen en werkuren. Registreer je jouw Daikin-verwarmingssysteem via de Stand By Me-service, dan wordt je garantie op onderdelen en werkuren automatisch verlengd met zes maanden. Sluit je bovendien een onderhoudscontract af met Daikin of een ‘preferred heating’-installateur, dan loopt de garantie op onderdelen zelfs op tot acht jaar.

