Pssst… je verwarmingsketel probeert je wat te vertellen!

06 februari 2018

15u34 0 Living.be mee. Toch wacht je best niet tot de vlam definitief dooft om een nieuw toestel aan te schaffen. Met deze subtiele én minder subtiele hints van je ketel weet je dat zijn pensioenleeftijd in zicht komt.

Alles warmt trager op

Als het lang duurt voor je woning op temperatuur geraakt of je erg lang moet wachten op warm water, dan zijn er twee mogelijke oorzaken: ofwel is je verwarmingsketel versleten ofwel is je ketel niet meer afgestemd op je woning. Zo vraagt de regendouche in je nieuwe badkamer veel meer (warm) water dan een klassieke douche. Of misschien is de woning groter na een verbouwing of heb je geïnvesteerd in isolatie: in dat geval kan het zijn dat de ketel te licht of te zwaar is voor je nieuwe woonsituatie.

Niet meer van deze eeuw

De oudere types verwarmingsketels werken continu, vandaar het bekende waakvlammetje. Een moderne ketel hoeft niet altijd volop te draaien, maar kan variëren tussen minimaal en maximaal verbruik in functie van de behoeften. Dat is niet alleen efficiënter, maar scheelt ook heel wat in verbruik.

Dateert je verwarmingsketel van voor het jaar 2000? Dan stook je letterlijk je geld op. Een toestel uit de jaren 90 verbruikt liefst 25 tot 35 procent meer dan een recent model. Door zo’n ketel te vervangen, bespaar je jaarlijks 200 à 300 euro. Is je ketel nog ouder, dan loopt het bedrag van de besparing nog hoger op.

Niet flexibel of uitbreidbaar

Alles wordt vandaag flexibeler, ook je ketel. ­Moderne toestellen zijn niet alleen kleiner, maar ook slimmer. Via je ketel krijg je een inzicht in je verbruik en je energiekosten. Op een oud toestel heb je weinig vat, laat staan dat je er snufjes zoals een slimme thermostaat aan kan koppelen. Een hybride systeem, waarbij een slimme regelaar op basis van de huidige energiekost kiest voor fossiele brandstof (gas of stookolie) of hernieuwbare energie (warmtepomp of zonneboiler) is met een oude ketel ook geen optie.

TIP: Slim verwarmen

Je huis nu al slimmer verwarmen zonder nieuwe installatie, kan met de Remeha eTwist. Via een simpele app op je smartphone of tablet regel je jouw verwarming vanuit je zetel, bed of bad. Werkt met alle merken ketels.

CO2-monster

De nieuwste generatie condensatieketels recupereert warmte uit de afgevoerde rookgassen en is gemiddeld 25% zuiniger dan oudere, niet-condenserende ketels. De impact op het milieu van een oude ketel is erg groot met een uitstoot van 1 ton CO2 per jaar. Naar schatting staan er nog 2 miljoen verouderde ketels in België. Als we die vervangen, besparen we niet alleen zelf maar kiezen we samen ook voor een schoner milieu.

Hoeveel kost een nieuwe ketel? Een nieuwe condensatieketel betaal je zo'n 2.500 tot 7.000 euro (afhankelijk van het gewenste vermogen en type productie van warm water) exclusief plaatsing, controle en rapportage. Je verbruik daalt sterk, waardoor je de investering op enkele jaren terugverdient.

TIP: Inspiratie én cashback op Batibouw

Op de grootste bouw- en renovatiebeurs van het land krijg je antwoord op al je vragen over je cv-ketel voor warmte en warm water bij Remeha: paleis 12, stand 519. Kijk alvast op www.remeha.be voor de cashback-actie.