Prima punten voor mazout

14u36 0 Informazout Na vijftien tot twintig jaar is je stookolieketel doorgaans aan vervanging toe. Living.be Heeft je oude stookolieketel zijn beste tijd gehad? Dan is het financieel het voordeligst hem te laten vervangen door een nieuwe condensatieketel op stookolie. Dat blijkt uit een onafhankelijke studie van het onderzoeksbureau Ph. Deplasse & Associés.

Na vijftien tot twintig jaar is je stookolieketel doorgaans aan vervanging toe. Afwachten tot hij het laat afweten is niet zo slim, en wellicht verbruikt hij intussen meer dan de hedendaagse modellen. Maar wat is nu de beste investering? Opnieuw stookolie of aardgas, of ben je beter af met pellets, een warmtepomp of een combinatie van stookolie en zonne-energie? Bij een onafhankelijke studie in opdracht van Informazout kwam stookolie twee keer als beste keuze uit de bus.

8 vervangingsscenario’s

Om de verschillende vervangingsscenario's te vergelijken, stelden de onderzoekers een zo realistisch mogelijk kader op. Bij de berekening van de algemene kosten van de renovatie van een verwarmingssysteem komen immers heel wat factoren kijken. Rekening houdend met onder meer de aankoopkosten, de gemiddelde prijs van elke brandstof, de evolutie van de energieprijzen en de terugkerende kosten over een periode van 15 jaar, werden de totale kosten berekend voor een typewoning van 180 mA, met drie gevels, twee verdiepingen en vier bewoners. Dat type is van toepassing op het grootste aantal woningen in België.

2 x stookolie

De combinatie condensatieketel op stookolie en zonneboiler leverde de laagste verbruikskost op en bleek de duurzame keuze. Maar dat woog niet op tegen de hogere investeringskost over een vergelijkingsperiode van 15 jaar. Met de hulp van een premie, wordt deze optie financieel tóch interessant.Energiepremies voor zonneboilers verschillen per gewest. Kijk hiervoor op www.informazout.be/nl/premies.

Kijk je alleen naar de kosten, dan is een condensatieketel op stookolie het voordeligst over een periode van 15 jaar. Een switch naar een 100% elektrische warmtepomp of een verwarmingsketel op propaan bleken op dat vlak de minst interessante opties. Meer info over de gebruikte methodologie kun je vinden op http://emag.informazout.be/studie-ketelvervanging-stookolie.

Kosten vergeleken

Hoeveel kost elk verwarmingssysteem per jaar? Deze bedragen betreffen de totale kost: de installatiekost, het verbruik, het onderhoud en de financieringskosten, berekend over een periode van 15 jaar en teruggerekend naar de kost per jaar.

• Stookolie condensatieketel (A-label): 3.132 euro

• Pelletketel: 3.174 euro

• Aardgas condensatieketel (A-label): 3.203 euro

• Stookolie condensatieketel (A-label) + zonneboiler: 3.212 euro

• Stookolie niet-condensatieketel (B-label): 3.228 euro

• Hybride verwarmingsketel: stookolie

condensatieketel (A-label) + warmtepomp: 4.280 euro

• Propaangas condensatieketel (A-label): 4.809 euro

• Elektrische warmtepomp lucht/water: 8.660 euro

