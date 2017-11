Living.be Gesponsorde inhoud Prima omheind Aangeboden door Betafence

14u25 0 Betafence De Zenturo® Superwand kan je naar believen invullen met bijvoorbeeld keien. Living.be Je huis en tuin verdienen de beste zorgen, en daar hoort ook een passende omheining bij: één die je privacy beschermt en je tegelijk in alle vrijheid laat genieten. Wat look en uitstraling betreft, kun je tegenwoordig alle kanten uit. Met deze drie privacy oplossingen ben je niet alleen optimaal omringd, ze maken je tuin of terras meteen een stuk mooier en gezelliger.

Smalle gevulde wand: eindeloos combineren

Op zoek naar een stevige, veilige omheining die je volledig naar eigen smaak kunt personaliseren? Kies dan voor een gevulde wand en maak er jouw eigen blikvanger van. Dit soort stijlvolle omheining bestaat uit vlakke panelen die verzinkt en geplastificeerd zijn in antracietgrijze kleur. Deze worden gemonteerd op een bijhorend paalsysteem, speciaal ontwikkeld voor de toepassing als gevulde wand. De wandbreedte bedraagt 12 cm. Deze nieuwe tuinomheining heb je bovendien in een handomdraai geïnstalleerd.

Gevulde wand met geïntegreerd paalconcept: onzichtbare palen

Ook voor het construeren van een gevulde wand waarbij de palen na het vullen niet meer zichtbaar zijn, bestaat er een uniek totaalconcept. Makkelijk en snel te monteren, bestand tegen een windkracht van 165 km/u en beschikbaar in wanddiktes van 20, 25 of 30 cm. De panelen zijn bedekt met een zincalu-coating (95% zink en 5% aluminium), die een lange levensduur garandeert.

Net als de gevulde wanden van 12 cm breedte kun je ze voor een persoonlijk en uniek design vullen met diverse steensoorten met verschillende kleuren en structuren: van typisch Belgische stenen over ronde, witte keien tot lavastenen.

Personaliseerbare privacy omheining: modern en decoratief

Compact wonen is dé woontrend van nu en straks. Maar hoe compacter we wonen, hoe belangrijker het wordt ons tuintje of terras af te schermen tegen nieuwsgierige blikken. Dat kan makkelijk met een volledig privacyconcept dat specifieke panelen combineert met basis- en klempalen, muurbevestiging en bijhorende enkele of dubbele draaipoorten. Deze panelen vul je naar eigen smaak en privacybehoeften in, met composiet, aluminium, glas of laminaat. Of je gaat creatief aan de slag met verschillende materialen tot je precies die afsluiting krijgt die jij het mooist of handigst vindt. Een extra originele toets? Personaliseer dan je omheining met led-stroken.

Met een gloednieuwe online configurator kun je nu ook zélf je eigen privacyomheining simuleren. Kies de gewenste materialen en kleuren in de gewenste afmetingen, en na een paar clicks verschijnt je ontwerp.

