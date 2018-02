Living.be Gesponsorde inhoud Keukens met attitude: vind je perfecte match Aangeboden door Dovy

06 februari 2018

14u45 0 Living.be De ideale keuken is voor iedereen anders, maar gelukkig is er voor iedere persoonlijkheid een look op maat te vinden. De allernieuwste ontwikkelingen van Dovy Keukens spelen maximaal in op de juiste klik met jouw stijl.

De krachtpatser

Bij Dovy Keukens krijg je zonder uitzondering een keuken van uitstekende kwaliteit. Daar komt sinds kort nog een schepje bovenop. Zo kan je vanaf nu kiezen voor kastdeuren van 24 mm dik in plaats van de standaarddikte van 20 mm. Een maatje meer én een streepje voor! Je kasten ogen niet alleen een pak sterker en robuuster, ze zijn het ook. Dankzij de hogere kwaliteit van de samenstelling, de scharnieren en de afwerking van je kasten, gaat de keuken nog wat extra jaren langer mee.

De tijdloze



Mag je keuken tijdloos, maar ook warm aanvoelen? Dan is de combinatie van eik en wit een absolute winner. Eik is al honderden jaren een blijver in de keukenwereld. Deze houtsoort is niet alleen duurzaam, je kan er qua afwerking alle kanten mee uit. Beitsen, vernissen, lakken, iedere soort afwerking creëert een andere stijl. Of je behoudt de natuurlijke honingbruine kleur voor een robuuste look.

Wil je je budget onder controle houden zonder aan uitstraling in te boeten, dan kan je fineereik overwegen. Fineer is een dun laagje hout dat op een stabiele meubelplaat wordt gelijmd. Het verschil met massief hout merk je niet alleen in je portefeuille. Fineerhout trekt namelijk niet krom als het te vochtig wordt in huis.

De ruwe bolster

Vintage en verouderde looks zijn helemaal terug van weggeweest, daarom heeft Dovy de scarved oak-afwerking gelanceerd. Op de verticale houtstructuur worden lichte groefjes aangebracht. Dat geeft een mooie, verweerde look, zonder dat het oppervlak ruw aanvoelt. Ook hier is de combinatie met wit ideaal voor een stoere keuken met een vleugje chic.

Dé trend: een zwarte keuken!

2018 wordt het jaar van de zwarte keuken! Stijlvol en chic tegelijkertijd, of je nu kiest voor laminaat, hoogglanslak of glas. De mogelijkheden en combinaties zijn eindeloos, zelfs met andere kleuren.

Keuzestress?

Ben jij een straffe persoonlijkheid met verschillende kantjes, dan mag ook je keuken veelzijdigheid uitstralen. Combineer de innovaties van Dovy exact zoals jij het wilt. Zo kan je de 24 mm-kastdeuren probleemloos combineren met de scarved oak-afwerking. Laat je volop inspireren op www.dovy.be.