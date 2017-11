Living.be Gesponsorde inhoud Je garagepoort in het nieuw Aangeboden door Winsol

14u58 0 Winsol Dankzij de superisolerende panelen kan je de garage ook gebruiken als hobbyruimte of speelkamer. Living.be Hangt je garagepoort er al even en ben je er niet meer zo tevreden over als vroeger? Dan wordt het wellicht tijd om ze te vervangen. Wij zetten de vijf belangrijkste voordelen van een nieuwe poort op een rijtje.

1. Minder warmteverlies

Heb je jouw garagepoort al een hele tijd geleden aangeschaft? Dan is de kans groot dat ze het zonder isolatie moet stellen. Gevolg: de kou komt makkelijker binnen en de warmte vliegt makkelijker naar buiten. Dat is slecht nieuws voor je portemonnee. Kies daarom voor een nieuwe poort met meer of betere isolatie, of nog beter: voor een hoog- of superisolerende poort. Dankzij de superisolerende panelen kan je jouw garage ook voor andere doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld als hobbyruimte of speelkamer. Interessant om weten: Europa herziet momenteel de wetgeving rond isolatie van woningen. Zo komt er tegen 2020 onder meer een verplichting om alle huizen van dubbel glas te voorzien.

2. Lagere energierekening

Hoe beter je poort is geïsoleerd, hoe minder warmte er ontsnapt en hoe groter de besparing op je energierekening. Zo blijft er maandelijks meer van het gezinsbudget over om leuke dingen mee te doen!

3. Besparing op je nieuwbouwproject

Om de isolatie van een garage te verbeteren, wordt wel eens gekozen voor ingewikkelde en prijzige oplossingen. Een sas installeren tussen je woongedeelte en de garage bijvoorbeeld, een dure ingreep waardoor je ook nog eens ruimte verliest. Met een superisolerende poort is zo'n sas helemaal niet nodig. Koudebruggen worden vermeden, omdat het poortpaneel is opgebouwd volgens het ‘duo-shell’-principe: er is geen contact tussen het binnenste en buitenste deel van het paneel.

4. Extra veiligheid

Oude garagepoorten zijn doorgaans een makkelijke prooi voor inbrekers. Dit in tegenstelling tot de nieuwe generatie poorten, die sterk inzet op beveiliging. Zo bemoeilijkt de afdichting/sluiting op zich al vaak een eventuele inbraak. Ook dankzij de stevigheid van de panelen, de sterkte van het beslag en de blokkering door de motor kunnen ongewenste gasten niet zomaar meer via de garage je huis binnendringen. Wil je jezelf nóg beter beveiligen? Kies dan voor een poort met geautomatiseerde bediening. Zo'n poort kan je laten opengaan vanop afstand, zelfs al bij het begin van je straat. Of bedien je poort via je smartphone. Dit kan je zelfs koppelen aan je navigatie, zodat je poort weet wanneer je thuis komt. En het systeem is zelfs beveiligd tegen hackers!

5. Minder onderhoud

Vooral houten garagepoorten vragen veel onderhoud. Geen zin meer om je poort geregeld te schuren en daarna te oliën of te verven? Kies dan voor een onderhoudsvriendelijke poort. Net zoals je ramen en je voordeur kan je die gewoon regelmatig mee afwassen, meer hoeft dat niet te zijn.

Plannen om te (ver)bouwen? Bestel hier gratis de brochures!