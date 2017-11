Living.be Gesponsorde inhoud Isolatie en gevelafwerking in een Aangeboden door Deceuninck

14u28 0 Deceuninck De nieuwe generatie duurzame composietgevelbekleding combineert de natuurlijke, warme look van hout, met de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van pvc. Living.be Bij energiezuinig bouwen en verbouwen hoort grondig isoleren. Niet alleen je dak en je ramen dienen aangepakt, ook warmteverliezen langs de buitenmuren beperk je best tot een minimum. Een duurzame, onderhoudsvriendelijke gevelbekleding vormt dé perfecte aanvulling op je buitenmuurisolatie.

Wie vandaag renoveert, doet dat best in de overtreffende trap: BENOveren ('BEter reNOveren') met het oog op de toekomst, luidt de boodschap, met als einddoel een zo duurzaam mogelijke woning. Een slimme maar straks ook verplichte aanpak, want tegen 2050 moet elke bestaande woning in Vlaanderen even energiezuinig zijn als een energievriendelijke nieuwbouwwoning van vandaag. Dat je wooncomfort, het milieu én je portemonnee daar wel bij vaart, staat vast. BENOveren doe je best in vijf praktische stappen: eerst het dak, daarna de buitenmuren en het schrijnwerk, en vervolgens de vloer en de 'technieken', zoals verwarming en elektriciteit.

Stop het warmteverlies

Dat er in een niet-geïsoleerde woning 30% van de warmte gewoon langs het dak wegvliegt, weet intussen zowat elke verbouwer. Maar ook buitenmuren zijn verantwoordelijk voor 20% warmteverlies. Isoleren langs de buitenkant en nadien afwerken met bepleistering of een nieuwe gevelbekleding is bouwfysisch de beste oplossing. Zo kan je huis probleemloos generaties lang weer en wind doorstaan, ziet het er mooier en moderner uit en stijgt het in waarde. Zowel op het vlak van materiaal, vormgeving als isolatie bieden gevelbekledingsprofielen in pvc of pvc-houtcomposiet je een ruim pakket aan mogelijkheden. Je kunt ze gebruiken om je buitenmuren gewoon af te werken. Maar beter is om je muren meteen tegelijk te voorzien van een extra isolerende schil die het isolatiepeil van je woning nog versterkt. Door hun beperkte dikte zijn de geveloplossingen perfect te combineren met verschillende types isolatie. Resultaat? Een performant, energiezuinig en onderhoudsvriendelijk geheel, dat ook nog eens gezien mag worden.

Stijl en kleur

Pvc is niet alleen een duurzaam en volledig recycleerbaar materiaal, op vlak van stijl en kleur kun je met pvc geveloplossingen bijvoorbeeld ook kiezen voor een totale harmonie binnen je buitenschrijnwerk. Voor wie houdt van de natuurlijke look, is er ook een nieuwe generatie duurzame composiet gevelbekleding die de beste eigenschappen van twee werelden combineert: de natuurlijke look en het warme gevoel van hout, plus de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van pvc. Laatstgenoemde gevelplanken zijn bijzonder onderhoudsarm en verkrijgbaar in een open engesloten uitvoering. Ze zijn beschikbaar in drie natuurkleuren: zoethoutzwart, schorsbruin en leigrijs.

Plannen om te (ver)bouwen? Bestel hier gratis de brochures!