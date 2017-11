Living.be Gesponsorde inhoud Gloednieuwe keukentrends Aangeboden door Dovy

14u33 0 Dovy Een keuken met witte kastdeuren in 24 mm dikte gecombineerd met fineereik in ‘scarved oak’ straalt warmte uit. Living.be Met je keukeninrichting kun je vandaag veel verrassende richtingen uit. Dat tikkeltje meer op vlak van uitzicht en kwaliteit doet je keuken eruit springen. Dat komt je woon- en kookplezier alleen maar ten goede.

Dankzij nieuwe mogelijkheden, machines en de knowhow van specialisten gaat de kwaliteit van keukens er voortdurend op vooruit. Kastdeuren van 20 millimeter dik – gemaakt uit meubelpanelen met de hoogst beschikbare densiteit – staan al garant voor een erg geode kwaliteit, maar het kan altijd nóg beter. Vanaf dit najaar zijn keukenkasten ook beschikbaar met kastdeuren met een dikte van 24 millimeter, wat je keuken er meteen veel robuuster doet uitzien. In combinatie met nog steviger scharnieren en een stevigere afwerking krijgt jouw droomkeuken op die manier een langere levensduur.

Combineren met eik of fineer

Ben je vooral op zoek naar een hedendaagse look? Tegenwoordig is het in om een witte keuken te combineren met hout en zo een warme sfeer te creëren. Meer en meer zie je daarbij fineereik voor een lange kastenwand. Klassieke eik is al eeuwenlang een absolute topper voor keukenmeubelen. Niet alleen zorgt het voor een unieke sfeer in huis, eik is ook sterk, taai, hard én duurzaam. Je kunt je kasten altijd laten vernissen, beitsen of lakken. Ook fineer – een dun laagje echt hout dat op een stabiele meubelplaat gekleefd wordt – is een mogelijkheid. Voordeel: je meubel kan goedkoper geproduceerd worden terwijl het niet of nauwelijks te onderscheiden valt van een massief houten meubel.

Dovy Kastdeuren in 24 mm dikte zijn nieuw en exclusief bij Dovy.

Geruwde eik

'Scarved oak' of geruwde eik is dit najaar dé nieuwigheid in keukenland. De techniek wordt toegepast op fineereik en dit op alle kleuren, zowel gebeitst als gelakt. Dat gaat zo: over de verticale houtstructuur worden horizontale markeringen aangebracht, een soort lichte zaagsneden of groefjes die je kunt zien maar bijna niet kunt voelen. Resultaat is een keukendeur met een verweerde look: heel chic en trendy in combinatie met witte keukenkasten van 24 millimeter dik.

Dovy De ‘scarved oak’-techniek van Dovy zorgt voor horizontale markeringen over de verticale houtstructuur.

Plannen om te (ver)bouwen? Bestel hier gratis de brochures!