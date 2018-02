Living.be Gesponsorde inhoud Duurzaam uit je dak: de groene troeven van een plat dak Aangeboden door Derbigum

07 februari 2018

15u20 0 Living.be Is er een plat dak voorzien in je bouwplannen, dan denk je misschien vooral aan de praktische kant van de zaak: zal de afwatering wel goed verlopen, kan ik regenwater opvangen? Prima, want ondertussen moet je je dankzij Derbigum geen zorgen maken over de ecologische aspecten van jouw dakbedekking.

1. Lekker lang liggen

Met een dakbedekking van Derbigum kan je op je twee oren slapen, en dat minimum 40 jaar lang! Er zijn zelfs dakbanen die al sinds 1973 weer en wind trotseren. Dat blijkt uit een onafhankelijk Brits onderzoek. Derbigum heeft in de ontwikkeling van materialen geïnvesteerd die veel langer meegaan en dus de duurzaamheid van de bouwmaterialen fiks de hoogte doen ingaan.

2. Kristalhelder

Moderne dakbanen kunnen helpen in het recupereren van regenwater. De innovatieve dakbedekking Derbigum Aquatop houdt het regenwater zuiver en doet het niet verkleuren. Het opgevangen regenwater is perfect geschikt voor sanitaire toepassingen of om de planten te besproeien.

3. Recycleren, nu en later

Zowel voor de dakbanen als voor de onderlaag kan je materiaal uit gerecycleerde grondstoffen kiezen. Bovendien wordt elke gram productieafval tijdens het fabricageproces meteen opnieuw gebruikt. Duurzaam produceren is maar een begin: om echt werk te maken van de recyclage van haar dakbanen heeft Derbigum een terugnamesysteem ontwikkeld. Op verschillende gamma’s kan je als klant een overeenkomst met Derbigum sluiten, waarbij je de garantie krijgt dat het bedrijf de dakbanen terugneemt als de levensduur van je dak ten einde is.

Wist je dit al?

• De praktijk doet het nog straffer dan het onderzoek: er liggen perfecte daken van Derbigum die zelfs 45 jaar oud zijn.

• Meer dan een kwart van de grondstoffen die Derbigum gebruikt is gerecycleerd bitumen. Goed voor bijna 4.000 ton per jaar.

• 30.000 Belgen kiezen jaarlijks voor Derbigum.