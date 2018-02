Living.be Gesponsorde inhoud Droomduo’s voor een warme toekomst Aangeboden door Informazout

06 februari 2018

15u09 0 Living.be Heb je een huis gekocht met stookolieverwarming of verwarm je je woning al langer op mazout, dan vraag je je misschien af of je wel goed bezig bent. Het duidelijke antwoord: absoluut. Met mazout zit je nog jaren goed, ook nu hernieuwbare energie volop in ontwikkeling is, vooral als je slim combineert.

Is je stookolieketel vijftien jaar of ouder? Goed nieuws: door over te schakelen op een nieuw condensatietoestel bespaar je meteen tot 30 procent op je energierekening. Bekijk zeker de opties om een stap verder te gaan door je mazoutketel te combineren met een zonneboiler of warmtepomp. Zo ben je helemaal klaar voor de toekomst.

Zonneboiler + stookolie condensatieketel: slimme budgetcombi

Wat is het? Een zonneboiler bestaat uit een buffervat met warmtewisselaar en een zonnecollector op het dak. De collector zet de zonnewarmte over op een vloeistof die door de warmtewisselaar stroomt. Zo verwarm je 60 procent van je sanitair water met zonne-energie. Niet genoeg zon voor een douche? Dan springt je mazoutketel bij. De zonneboiler kan ook je verwarming ondersteunen.

Waarom zou je het doen? Met een zonneboiler bespaar je in een gemiddelde gezinswoning jaarlijks tot 300 liter stookolie. Je krijgt ook een premie van 550 euro per vierkante meter collectoroppervlak (maximum 2.750 euro en maximum 40% van het factuurbedrag).

Waarop letten? Voor zonnecollectoren is een goede oriëntatie nog belangrijker dan bij zonnepanelen voor elektriciteit. Vraag advies aan een expert.

Warmtepomp + stookolie condensatieketel: duurzaam duo

Wat is het? Een warmtepomp onttrekt warmte uit de omgeving en geeft die af in de woning. Het systeem kan ook sanitair water opwarmen. Een geo­thermische warmtepomp is de meest duurzame optie. Nadeel is het hogere prijskaartje. Een lucht-waterwarmtepomp is een meer economische keuze.

Waarom combineren? Om het hele jaar te genieten van een heerlijke temperatuur is bijverwarming soms nodig. Daarom is de combinatie met een zuinige mazout condensatieketel zo interessant.

Waarop letten? Een warmtepomp rendeert pas écht als je verwarmt op lage temperaturen. Investeer dus altijd eerst in isolatie.