14u43 0 Wienerberger De Iluzo-gevelsteen van Wienerberger: traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. (Arch. Kurt Vandenbogaerde, Brugge). Living.be Verlijmen en dunmetselen van gevelstenen zitten in de lift. Niet verwonderlijk, want hoe dunner de voeg, hoe moderner je woning eruit ziet. Liever de look van gelijmd maar toch traditioneel metselwerk? Dat kan met bakstenen die de voordelen van beide combineren.

De techniek om gevels te verlijmen of te dunmetselen is in en heeft zo zijn voordelen. Minimale voegen zorgen voor een modern, massief uitzicht, waarbij de baksteen zelf helemaal tot zijn recht komt. En terwijl klassieke voegen sterk de kleur van je gevel beïnvloeden, is dat bij dunne voegen veel minder het geval. Verder bespaar je tijd en kosten omdat er geen opvoegwerk meer nodig is.

Met truweel en mortel

Hoe trendy en mooi deze methodes ook zijn, ze vereisen de nodige knowhow. Daarom werd een steen ontwikkeld die de stijlvolle look van gelijmd combineert met de verwerkingsvoordelen van klassiek metselen. Anders gezegd: dankzij een slim concept ziet je gevel er gelijmd uit, terwijl hij toch met mortel werd gemetseld. Voor de metselaar van dienst liggen de voordelen voor de hand: hij kan aan de slag op zijn vertrouwde manier, gewoon met truweel en mortel. Door evenveel linker- als rechterkopstenen te voorzien die zowel voor de hoeken als in het gevelvlak gebruikt worden, hoeven speciale hoekstenen niet meer. Daardoor kan je vakman sneller werken en is er geen verlies van onbruikbare hoekstenen.

Wienerberger Het slimme concept van de Iluzo-gevelsteen.

Extra modern

Je krijgt ook een netter resultaat: twee voetjes aan de achterkant geven extra steun en zorgen ervoor dat de overtollige mortel een uitweg vindt. Geen mortelresten dus aan de voorzijde! En het formaat? Dat is het zogenaamde 'moefen-formaat' (238 x 90 x 48 mm): langer en platter dan gemiddeld en de garantie voor een extra moderne look.

