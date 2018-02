Living.be Gesponsorde inhoud De ideale make-over voor jouw gevel Aangeboden door Wienerberger

07 februari 2018

09u31 0 Living.be Door je gevel te renoveren, win je twee keer: je woning krijgt een frisse look en de isolatiewaarde schiet de hoogte in. Er zijn veel verschillende oplossingen beschikbaar, van een dakpan op je gevel tot een all-in-onesysteem met steenstrips. Wienerberger gidst je met kennis van zaken langs de voor- en nadelen van de verschillende opties.

Creatief met klassiek

De combinatie van klassieke bakstenen met een traditionele spouwmuur biedt verrassend genoeg zowel qua looks als qua isolatiematerialen de breedste mogelijkheden. Door voor de bestaande gevel een nieuwe muur te metsen, wordt een nieuwe spouwmuur gecreëerd die je met de modernste materialen kan isoleren. Op het vlak van isolatiematerialen zijn er geen beperkingen en ook qua uitzicht kan je alle kanten uit met uiteenlopende kleuren, texturen en formaten. Let wel: bij deze methode zijn vaak nog funderingswerken nodig, dat is bij de andere systemen niet het geval.

TIP: Wil je maximaal isoleren, gebruik dan Eco-brick van Terca/Desimpel. Dankzij deze smallere gevelsteen plaats je tot 3,5 cm extra spouwmuurisolatie.

Kom van dat dak af

Wat goed is voor je dak… werkt ook voor je gevel! Steeds meer verbouwers vallen voor de charme van een gevel met kleidakpannen. De perfecte keuze als je houdt van een uniforme look, bijvoorbeeld een dak en gevel in dezelfde afwerking. Aangezien dakpannen dun zijn, blijft er genoeg ruimte over voor isolatie. Alle pannen van Koramic zijn geschikt als gevelbekleding.

TIP: Voor heel wat pannen van Koramic zijn speciale hulpstukken verkrijgbaar, zoals buitenhoekaansluitingen.

Dun is dik genoeg

Ben je op zoek naar een oplossing met een dunne bekleding in steenstrippen, dan is Façabrick de ideale keuze voor jouw woning. Hierbij worden steenstrippen gecombineerd met harde isolatiepanelen. Zo profiteer je van de duurzaamheid van keramische gevelstenen én van een maximale isolatieruimte. Extra fundering is niet nodig, bovendien is Façabrick toepasbaar vanaf een beschikbare ruimte van 11,5 cm en is daarmee de dunste renovatieoplossing van Wienerberger. Ook qua uitzicht heb je een ruime keuze: zowat alle gevelstenen van Terca en Desimpel bestaan als steenstrippen.

TIP: Bereken snel hoeveel materialen je nodig hebt voor jouw Façabrick-renovatie met de handige tool: calculatie.façabrick.be.

Strak in het pak

Misschien past een superstrakke gevel in één vlak het best bij jouw woonproject. Kijk dan zeker eens naar de mogelijkheden van Façatile! Deze vlakke kleipan is uiterst geschikt voor het renoveren en na-isoleren van eigentijdse gevels en komt feilloos tegemoet aan de wensen van de vakman, zodat ook een traditionele dakdekker jouw gevel kan aanpakken. Wienerberger biedt alle hulpstukken voor een perfect resultaat.

