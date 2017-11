Living.be Gesponsorde inhoud Dakisolatie: een slimme investering Aangeboden door Isover

14u39 1 Isover Met het nieuwe Suspente PlaGyp Isysteem kan je dakisolatie aan de binnenzijde eenvoudig aanbrengen. Living.be Je dak isoleren blijft een slimme investering. Het zorgt voor een beter wooncomfort en een hogere marktwaarde van je woning. Daarbij kan je aanspraak maken op premies van de overheid. Met een handig all-in-one-systeem klaar je zélf de klus, vakkundig en vlot.

Een goede dakisolatie is goud waard. Voor je wooncomfort, want in een goed geïsoleerde woning voelen wanden en vloeren minder koud aan en heb je minder last van tocht. Voor het milieu, want minder verwarmen betekent een lagere CO2-uitstoot. En zeker voor je portemonnee, want je verbruikt niet langer onnodig veel energie. Door je dak te isoleren, verminder je al snel het warmteverlies tot liefst 30%. Niet zonder reden verplicht Europa vanaf 2020 dak- of zoldervloerisolatie in elke woning. Mogelijk zal het ontbreken daarvan volstaan om een woning 'ongeschikt' te verklaren, waardoor ze niet meer mag verhuurd worden.

Plaatsingsgemak

Hoe pak je die dakisolatie nu concreet aan? De eerste stap is natuurlijk het juiste materiaal kiezen. Glaswol is optimaal: thermisch en geluidsisolerend, makkelijk op maat te snijden en te plaatsen, brandveilig, kostenefficiënt, duurzaam en milieuvriendelijk én ideaal om ook onregelmatige oppervlakken te isoleren. Om de klus nog eenvoudiger te maken, werd een uniek ophangsysteem ontwikkeld met stangen, rondellen en doppen waarmee je de glaswolpanelen zelf nóg efficiënter en sneller kunt aanbrengen. Dankzij de twee laatstgenoemde componenten is meteen ook de luchtdichtheid van je dampscherm gegarandeerd.

Bespaar tijd en energie

Nog een voordeel: gebruik je dit systeem om een tweede isolatielaag aan te brengen, dan hoef je geen tijd te verspillen aan extra timmerwerk. Gewoon de tweede laag, parallel met of dwars over de eerste, op de stangen prikken! De stangen komen in verschillende lengtes (12-16 cm, 16-20 cm en 20-24 cm), die je kunt regelen op basis van de gewenste dikte van de tweede isolatielaag. De overlappingen van je dampschermbanen dichtkleven met tape, de buitenranden waar de isolatie aansluit op omringende bouwdelen luchtdicht maken met mastiek, metalen plafondprofielen en gipsplaten erop, en klaar. Elektrische leidingen komen terecht in de ruimte tussen het dampscherm en de gipsplaten, zodat je de isolatieopbouw niet hoeft te doorboren.

Online calculator

Wat heb je nodig om je dak zo efficiënt mogelijk te isoleren? Bereken het snel via www.isover.be/dakisolatiecalculator. Duid je type dak aan en geef de afmetingen ervan, de aanwezige dakvlakramen en enkele andere gegevens in. Op basis daarvan stelt de calculator je de beste totaaloplossing voor. Daarnaast kan je een boodschappenlijstje in je mailbox krijgen, inclusief technische fiches en een instructievideo.

