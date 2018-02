Living.be Gesponsorde inhoud Alleen het beste voor je spouwmuur: de troeven van glaswol Aangeboden door Isover

06 februari 2018

15u23 0 Living.be Dat je spouwmuur isoleren een wereld van verschil maakt voor het comfort van je woning, is waarschijnlijk niet nieuw voor jou. De volgende stap is om uit te zoeken welk materiaal je best gebruikt voor goede resultaten op lange termijn. ISOVER vertelt je graag waarom glaswol een ideale keuze is voor deze klus.

1. Naadloze aansluiting

Om je spouwmuur efficiënt te isoleren, moet die één doorlopend geheel vormen. Overal waar je isolatie niet goed aansluit, krijg je kans op extra warmteverliezen en dat is slecht nieuws voor je energieverbruik. Gelukkig kan je dat vermijden door je spouwmuur te isoleren met ISOVER Multimax 30. In alle omstandigheden sluiten deze glaswolplaten onderling én met de draagmuur mooi aan. Door te werken met harde isolatieplaten kan er een valse spouw ontstaan tussen de isolatie en je draagmuur. Dit doet de isolatiewaarde van de muuropbouw dalen tot wel 35 procent.

Ook een goede aansluiting tussen de isolatieplaten onderling is van essentieel belang. Bij slechte plaatsing verminderen open naden bij harde isolatieplaten de isolatiewaarde van de muuropbouw tot 25 procent.

2. Safety first

Een woningbrand is iets waar je liever niet aan denkt. Toch is het belangrijk om tijdens het bouwproces enkele preventieve maatregelen te nemen. De keuze van je isolatiemateriaal speelt daarin een cruciale rol. ISOVER Multimax 30 valt in de beste brandklasse A1. Deze glaswolplaat is onbrandbaar en heeft geen enkele invloed bij een volledig ontwikkelde brand. Glaswolisolatie biedt dus een stevige garantie op maximale brandveiligheid.

3. Duurzaam

Als je kiest voor glaswol, mag je er zeker van zijn dat je een duurzaam product te pakken hebt. ISOVER glaswol bestaat grotendeels uit gerecycleerd glas en ook het werfafval kan opnieuw gebruikt worden. Testen tonen ook aan dat minerale wol meer dan vijftig jaar lang uitstekende thermische prestaties blijft leveren. Bovendien verhoogt ISOVER glaswol jouw levenskwaliteit en wooncomfort. Goed voor jou én voor het milieu.

4. Snel & efficiënt

Met ISOVER Multimax 30 isoleer je optimaal. Mooi meegenomen is dat dit type isolatiemateriaal ook de beste keuze is voor je budget. Hoe dat komt? In vergelijking met harde isolatieplaten heeft glaswol een snellere plaatsingstijd, minder snijverlies en moet je de isolatie niet aftapen.

