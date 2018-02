Limburgs gezin experimenteert met brandstofcel: "Met dank aan premie van 8.000 euro" Gerry Klompers

16 februari 2018

11u37

Bron: Livios 0 Wonen De brandstofcel wint met mondjesmaat terrein op de Belgische markt. Nog nooit van gehoord? Overpeltenaar Ben Van Mierloo heeft sinds een paar maanden zo'n cel in huis om zijn woning van elektriciteit en verwarming te voorzien. Hij kreeg hiervoor zelfs een fikse subsidie vanuit Europa. De Limburger deelt zijn eerste ervaringen aan De brandstofcel wint met mondjesmaat terrein op de Belgische markt. Nog nooit van gehoord? Overpeltenaar Ben Van Mierloo heeft sinds een paar maanden zo'n cel in huis om zijn woning van elektriciteit en verwarming te voorzien. Hij kreeg hiervoor zelfs een fikse subsidie vanuit Europa. De Limburger deelt zijn eerste ervaringen aan bouwsite Livios

Ben Van Mierloo, informaticus van opleiding en vader van twee, kocht enkele jaren geleden met zijn vrouw een twintig jaar oude woning. “De verwarming draaide op stookolie, maar omdat het gebouw vrij goed geïsoleerd was, lag de stookkost redelijk laag.”

Dat liep jaren goed. Maar midden vorig jaar vond Ben dat het tijd was om in grijpen: “De energieprijzen schoten door het plafond. We moesten op zoek naar alternatieven. Ondanks de vele jaren op de teller, waren we niet van plan om onze prima werkende verwarmingsketel te vervangen. Dus keken we in de eerste plaats uit naar zonnepanelen.”

Dat leek het ook te gaan worden. Tot een lokale handelaar hem informeerde over de brandstofcel. “Na overleg leek dit ons op lange termijn de beste oplossing. We verwarmen namelijk met radiatoren. Als we later energieneutraal willen wonen, dan zouden we eventueel zonnepanelen en een warmtepomp kunnen combineren. Maar dan zouden we ook moeten investeren in een nieuwe, dure cv-installatie. Met de brandstofcel dienden we gewoon de bestaande verwarmingsketel te vervangen én konden we meteen zelf stroom opwekken.”

Euhm… een brandstofcel?

De hele installatie bestaat uit twee verschillende toestellen: een standaard hoogrendementsketel op gas en de eigenlijke brandstofcel. De brandstofcel krijgt aardgas binnen via de verwarmingsketel en splitst het gas op in onder meer waterstof en CO2. De waterstof reageert met zuurstof en wekt zo elektriciteit en warmte (voor verwarming en sanitair warm water) op. De twee units zijn verbonden door een warmtewisselaar. Op deze manier komt de restwarmte van de brandstofcel terecht in het buffervat van de gasketel.

8.000 euro steun

Bovendien kreeg Ben heel wat financiële steun vanuit Europa. Nog tot maart 2021 loopt een Europees testproject onder de naam PACE. In totaal krijgen meer dan 2.600 huishoudens in elf lidstaten elk een subsidie van 8.000 euro als ze een brandstofcel kopen en de resultaten laten monitoren. Die korting gaat af van de aankoop- en installatieprijs. Europa wil zo nagaan of de brandstofcel een rol van betekenis kan spelen in de energiedoelstellingen van de toekomst. Onder meer door de CO 2 -uitstoot te beperken.

Bekende spelers zoals Viessmann, Vaillant en Bosch zitten mee in het project. De subsidieperiode loopt nog tot maart 2019. Christophe Van Den Eynde van Viessmann: “Tegen dan hopen we al 200 brandstofcellen te hebben geplaatst in ons land.”

“We verwachten nulverbruik voor stroom”

De brandstofcel draait intussen sinds oktober ten huize Van Mierloo. Voorlopig verloopt alles naar wens: “Momenteel is het winter en werkt de cel volop. Na iets meer dan drie maanden wekte het systeem al 1.500 à 2.000 kWh stroom op, een derde van wat we op jaarbasis nodig hebben (4.200 à 4.500 kWh). Veelbelovend dus.”

“We verbruiken wel bijna een kwart meer gas dan voordien, omdat het hele systeem erop draait. Maar de winst van de nieuwe ketel ten opzichte van de oude ketel zou zo’n 20% bedragen. Aan het einde van de rit verwachten we dus een nulverbruik qua stroom en hetzelfde verbruik voor warmte in vergelijking met voordien.”

Ben berekende dat hij alles in tien jaar tijd terugverdient: “Zonnepanelen en een nieuwe ketel hadden me ongetwijfeld meer gekost. De initiële brandstofcelinstallatie kostte 23.000 euro. Na de subsidie bleef er nog 15.000 euro over. Ik heb trouwens ook recht op WKK-certificaten, goed voor zo’n 160 euro per jaar. Die compenseren de wat hogere onderhoudskosten: gemiddeld 350 euro, dat is zo’n 100 euro meer dan bij onze oude stookolieketel. In theorie zou de installatie een levensduur van 20 jaar hebben. Dus dat betekent tien jaar winst.”

Benieuwd hoe zo'n brandstofcel eruitziet? Ontdek het hier.

Wil je zo'n brandstofcel ook eens met je eigen ogen zien? Dat kan op de stand van Viessmann in paleis 12, stand 117. Benieuwd hoe je jouw Batibouw-bezoek tot in de puntjes voor kan bereiden?

- Ontdek in primeur honderden nieuwigheden

- Hoe vermijd je zere voeten en een dag vol frustratie? Met deze 11 Batibouw-tips van insiders

- Woon zeker ook de gratis infosessies bij en ontdek of hoe je (ver)bouwen betaalbaar houdt

- Wist je trouwens dat je het (ver)bouwboek 'Verstandig bouwen en renoveren' gratis online kan bestellen en komen afhalen op stand 433 in paleis 4?