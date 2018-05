Liesbet bouwt volledig rolstoelproof en nodigt jou dit weekend uit Jolijn Vandebeek

01 mei 2018

09u00

Bron: Livios 0 Wonen Op zondag 6 mei vindt de twaalfde editie van Open Wervendag plaats, een initiatief van de Confederatie Bouw. Met bijna 150 projecten in het hele land is dit dé gelegenheid om de bouwtrends van morgen te ontdekken. De in Hasselt . Op zondag 6 mei vindt de twaalfde editie van Open Wervendag plaats, een initiatief van de Confederatie Bouw. Met bijna 150 projecten in het hele land is dit dé gelegenheid om de bouwtrends van morgen te ontdekken. De bouwsite Livios bezocht alvast een energiezuinige én rolstoeltoegankelijke woning in opbouw

De halfopen nieuwbouw, ontworpen door architecte Jo Heyens en gebouwd door Synaeve Bouwprojecten, ligt aan de rand van Hasselt. De woning heeft een ruime leefruimte, drie slaapkamers, twee badkamers en een inpandige garage. De zuidwestelijk georiënteerde tuin wordt omheind en aangelegd met een beklinkerde oprit en terras. Bovendien is de nieuwbouw energiezuinig en rolstoeltoegankelijk, helemaal op maat van Liesbet Elias, haar mama, zus en het zoontje van haar zus.

Bouwgrond

“We hebben samen dit stuk bouwgrond gekocht”, vertelt Liesbet Elias. “We kregen toen de keuze om zelf te bouwen of om het uit handen te geven. Wij kozen voor het tweede en kwamen al snel bij Bart Synaeve, de zaakvoerder van Synaeve Bouwprojecten terecht, omdat hij meerdere huizen in deze wijk bouwde. Al bij het eerste gesprek hadden we een goed gevoel en zijn we met Bart in zee gegaan.”

Op maat

“Bij ons koop je een woning voordat die er staat”, legt Bart Synaeve uit. “Het voordeel is dat Liesbet en haar familie de indeling nog volledig zelf konden bepalen en tijdens het bouwproces zelf inspraak hadden in de keuze van de materialen. Hierdoor hebben zij een unieke woning, met technieken en een afwerking op maat van hun wensen.”

Twee badkamers

“De grootste uitdaging was om de woning rolstoeltoegankelijk te maken”, vertelt Eveline Noels van Synaeve Bouwprojecten. “Op het ruime gelijkvloers was dit geen probleem, maar de verdieping is compacter. Omdat we rekening moesten houden met de gezinssituatie, was het niet eenvoudig om op een compacte oppervlakte aan alle eisen te voldoen. De bewoners kozen voor twee badkamers, waarvan er één voldoende ruim moest zijn voor Liesbet om makkelijk met haar rolstoel te kunnen manoeuvren.”

Persoonlijke aanpak

“Na mijn ongeval hebben we een aantal zaken aangepast in onze huidige woning, zoals een beugel waaraan ik me kan optrekken. Maar dat zijn dingen die we achteraf bijgekocht hebben. Als we binnenkort verhuizen krijg ik echt een rolstoeltoegankelijke woning met meer ruimte en bredere deuren.”

Over het rolstoelvriendelijke ontwerp en de indeling van de woning werd goed nagedacht. “Bart denkt goed mee met ons. Hij zag bijvoorbeeld meteen waar de lift moest komen. Je voelt dat hij erg betrokken is bij het project en dat is heel aangenaam en persoonlijk werken”, vertelt Liesbet.

Toegankelijke oprit

“Om de woning rolstoeltoegankelijk te maken zijn er bredere deuren en een lift voorzien”, legt Liesbet uit. “In de woonkamer heb ik gekozen voor een deur in het grote verzonken schuifraam, zodat ik vlot naar de tuin kan, want een schuifraam is voor mij best zwaar om te openen. Ook de toegang naar de voordeur en garage is zo laag mogelijk gemaakt.”

Meer bewegingsruimte

“We hebben de woonkamer vergroot naar de volgens de bouwschriften toegelaten maximumafmetingen, zodat ik hier meer ruimte heb om makkelijk te manoeuvreren. De lichtschakelaars en stopcontacten staan lager dan normaal zodat ik er vanuit de rolstoel bij kan. Ook de verdeelkast is op een lagere hoogte geïnstalleerd. Handig als de elektriciteit uitvalt wanneer ik alleen ben”, aldus Liesbet.

Aangepaste meubels

“Ook in kleinere ruimtes zoals het toilet en de badkamer is er voldoende ruimte, zodat ik makkelijk met de rolstoel kan draaien. In de badkamer hebben we voor een inloopdouche gekozen. Daarnaast hangt het badkamermeubel iets lager. Hier hebben we een speciaal krukje voorzien zodat ik vanuit de rolstoel op de kruk kan plaatsnemen”, legt Liesbet uit.

“De werkruimte in de keuken hebben we niet laten aanpassen, want dat is het domein van mijn mama en zus”, zegt Liesbet. “We hebben wel goed nagedacht over de positie van de schuiven en kasten, zodat die ook voor mij toegankelijk zijn.”

Energiezuinig

Naast rolstoeltoegankelijk is deze woning ook energiezuinig. “Wij halen minstens een E-peil van 20 en een S-peil van 25 dankzij kwalitatieve isolatie, luchtdichtheidstest, zonnepanelen, aluminium ramen met hoogrendementsbeglazing, een gascondensatieketel en een ventilatiesysteem type D”, vertelt Eveline Noels. “Hierbij is een goede opvolging met de EPB-verslaggever belangrijk.”

Benieuwd naar projecten in jouw buurt? Kijk op www.openwervendag.be.

Praktische info

• Klaprozenstraat 7, 3500 Hasselt

• Te bezichtigen op zondag 6 mei

• Van 10 tot 17 uur

• Begeleide rondleiding

Gratis gids voor (ver)bouwers

Heb jij concrete bouw- of renovatieplannen én kan je daarvan een bewijs voorleggen (bouwvergunning, plan of voorontwerp op naam, koopcontract, woonkredietaanvraag), bestel dan jouw gratis exemplaar van Verstandig Bouwen & Renoveren, meer dan 300 pagina’s essentiële bouwinformatie!