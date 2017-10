Licht en luchtig met marmer en hout Groep Huyzentruyt

14u53 0 Groep Huyzentruyt De parketvloer bestaat uit lange en brede planken, licht afgewerkt, in meerlagig eikenhout. Wonen Ontwikkelaar Groep Huyzentruyt opent in zijn Seizoenswijk in Kuurne een volledig ingericht kijkappartement. Daarin springt de combinatie van warme elementen en hedendaags comfort onder de aandacht. “De inrichting is licht en luchtig. We hebben schreeuwerige kleuren vermeden. Marmer en hout geven hier de toon aan," zegt marketing coördinator Sarah Vuylsteke.

De Seizoenswijk is een gevarieerd project van hedendaagse appartementen en huizen met platte en hellende daken," zegt marketing coördinator Sarah Vuylsteke, die instond voor de inrichting van het kijkappartement. De huizen zijn zowel vrijstaand als twee- en driegevelwoningen. Hun bewoonbare oppervlakte varieert naargelang het woningtype, van 100 tot 155 m².

Sommige huizen beschikken over een inpandige garage, andere hebben een carport op een centrale plaats in de wijk. "Daardoor kunnen kopers niet alleen het type en de omvang van hun nieuwe woonst kiezen, maar ook de stijl. "De centralisatie van de carports op bepaalde plaatsen bezorgt de andere straten een verkeersluw karakter."

Groep Huyzentruyt De inrichting van het kijkappartement wil een gevoel van rust creëren.

Recentste woonbehoeften

De hele wijk zal uiteindelijk acht vrijstaande woningen tellen, 33 tweegevel- en 43 driegevelwoningen, allemaal met drie slaapkamers. Alle 36 appartementen van 90 m² hebben twee slaapkamers. Ze zijn verdeeld over drie gebouwen. "De verkavelings- en bouwplannen zijn afgestemd op de recentste woonbehoeften," vertelt Sarah. "Zo zijn niet alleen de woongelegenheden compacter dan traditioneel, ook de tuinen zijn beperkt in oppervlakte. Daardoor moeten de bewoners minder tijd besteden aan onderhoud en komt er tijd vrij voor andere activiteiten. De aankoopprijs van de huizen en appartementen varieert, aankoopkosten inbegrepen, van 230.000 tot 300.000 euro. Dat maakt deze panden ook interessant voor investeerders.”

Gevoel van rust

“In het kijkappartement in Kuurne zijn we van het idee vertrokken dat het niet enkel een woonplek is, we wilden er vooral een gevoel van rust creëren,” zegt Sarah Vuylsteke. “De inrichting is licht en luchtig en we hebben er vooral met sfeerscheppende materialen gewerkt." Sarah vond inspiratie in onder meer de Ibizatrend, een combinatie van bohemien-chic en zen. "Die moet de bezoeker – en de mogelijke bewoner – een ontspannen gevoel geven. Daarom hebben we hier schreeuwerige kleuren vermeden. Marmer en hout geven hier de toon aan, met hun vertrouwde witachtige, beige en grijze tinten. Ook de gordijnen en de binnenzonwering zijn in dergelijke kleuren uitgevoerd. Een lang, laag wandmeubel zorgt voor veel opbergmogelijkheid en kan ook als televisiestaander dienen." De parketvloer bestaat uit lange en brede planken, licht afgewerkt, in meerlagig eikenhout.

Groep Huyzentruyt In het interieur wordt ook marmer gebruikt.

In het Kuurnse kijkappartement valt ook het uitbundige gebruik van macramé op. Dit is een textieltechniek waarbij je met knopen verschillende patronen kan vormen. Het is helemaal terug van weggeweest," meent Sarah. "Vooral plantenhangers of macramé boven het bed zijn onwijs hip en trendy."

Inspelen op trends

"Voor de afwerking gingen we in zee met premiumleveranciers waarmee we nauwe banden hebben. Deze partners houden ons op de hoogte van de trends. Bezoekers kunnen voor meer keuzemogelijkheden ook hun toonzalen bezoeken."

Het kijkappartement is toegankelijk vanaf 10 december, de kijkwoning in de Seizoenswijk van Kuurne op de zondagen 22 oktober, 19 november en 10 december en op afspraak. Meer info: http://www.groephuyzentruyt.be