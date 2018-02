Livios Magazine Gesponsorde inhoud Leve de lente: zo geniet je veel vaker van je terras Aangeboden door Winsol

07 februari 2018

Dat je niet op het Belgische weer moet rekenen om zo lang mogelijk te genieten van je terras, daar kunnen we helaas niet veel aan veranderen. Gelukkig zijn er wel heel wat mogelijkheden om regen en wind te slim af te zijn. Winsol heeft een mooi gamma met luifels en zonnezeilen, tot een volledig uitgeruste buitenkamer.

Lief voor je budget

Geen gesleep meer met parasols en toch een heerlijk schaduwrijk terras: een luifel is een oplossing die niet te veel kost en het comfort van je terras instant vergroot. Nog een troef: als je de luifel boven een raam plaatst, dan houdt hij de woning tijdens zwoele dagen lekker koel. Zo hoef je geen extra screens op het raam te plaatsen. Een luifel bestaat uit een water- en vuilafstotend doek en een knikarmsysteem, die netjes weggewerkt worden in een cassette. Een luifel bedien je manueel of elektrisch. Nog een optie: je kan ervoor zorgen dat de zonwering automatisch reageert op de weersomstandigheden met een sensor.

Op-en-top zuiders

Een zonnezeil is een fijne manier om je terras permanent te laten baden in een zuiderse sfeer. Deze stevige doeken uit polyester creëren een aangename schaduwplek en bestaan in uiteenlopende afmetingen, kleuren en vormen. Extra voordeel is dat ze amper onderhoud vragen en alle weersomstandigheden aankunnen. Een zonnezeil kan zowel vrijstaand als in aanbouw geplaatst worden. Voor het oprollen van het doek zijn er meerdere mogelijkheden: manueel, gemotoriseerd of automatisch.

Altijd buiten

Ben je een echte buitenmens en wil je in alle omstandigheden comfortabel buiten kunnen zitten, bekijk dan zeker de mogelijkheid van een terrasoverkapping. Of de zon nu te fel schijnt, het een hele dag regent of er een strakke wind staat: op jouw beschutte terras heb je er allemaal geen last van. Je kan nog een dimensie verder gaan met ingebouwde verlichting, verwarming, muziek,… Er zijn heel wat opties om je overkapping in te richten als een echte buitenkamer. Of je kiest om de overkapping aan je huis te bouwen of op een ander plekje in de tuin, hangt af van wat je er wil doen.

“Genieten vanaf het eerste zonnetje”

De familie Verheye uit Deurle heeft sinds vorig jaar een zonneluifel van Winsol. “Vroeger gebruikten we verschillende parasols, maar dat was niet handig. Toen ontdekten we de oplossingen van Winsol. De vertegenwoordiger wist de perfecte oplossing voor te stellen. We hoeven niets meer te verplaatsen en bedienen de luifel met onze smartphone.” De Verheyes gebruiken hun terras nu veel vaker. “We genieten van het buitenleven. En dat zonder gedoe en gesleur!”

