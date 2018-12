Lease een kamer en woon in de hipste huizen van Brussel Björn Cocquyt

17 december 2018

18u52 2 Wonen Steeds meer jongeren willen zich niet meteen ergens settelen als ze afgestudeerd zijn en verkennen liever als nomaden de wereld. Maar dat betekent niet dat ze het met een sjofel tentje moeten stellen. De Brusselse firma Cohabs biedt hen onderdak aan in de hipste huizen van de hoofdstad. Daar kunnen ze voor minimum zes maanden en maximum drie jaar een kamer leasen, zodat ze niet gebonden zijn aan een traditioneel huurcontract.

Verdeeld over tien huizen zijn er intussen al meer dan honderd communityleden. Ze betalen gemiddeld zo’n 680 euro per maand. Niet goedkoop, maar voor dat geld krijgen de leden een eigen kamer én toegang tot een chique woning die ingericht is door Lionel Jadot, een van onze bekendste interieurarchitecten met een internationaal palmares. De interieurs vallen op door hun luxueuze keukens, gezellige zithoeken, ontspanningsruimtes, ... Later deze maand voegt Cohabs nog twee huizen aan zijn aanbod toe.