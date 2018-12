Kwaliteit van je bouwgrond checken? Dat doe je met deze handige app Aaron Eerdekens

04 december 2018

13u00

Bron: Livios 0 Wonen De bodemkwaliteit, het grondwaterpeil, de vochtigheidsgraad,… er zijn veel factoren die bepalen hoe goed een bouwgrond is. Wil je weten hoe het zit met de kwaliteit van jouw bouwgrond? Vanaf nu kan je het checken met de app Virtuele Boring van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Volgens bouwsite Livios geeft de app je een goed idee van je bodemkwaliteit. En dat bespaart jou extra kosten.

Bouwen kost handenvol geld. Een onverwachte uitgave kan je dus missen als kiespijn. Controleer daarom de kwaliteit van je bouwgrond voor je aan de slag gaat. En liefst nog voor je koopt. Is je bouwgrond niet draagkrachtig genoeg? Dan heb je bijkomende funderingswerken nodig. Een grote hap uit je bouwbudget! Gelukkig ontwikkelde DOV de nieuwe app Virtuele Boring.

Ken je draagkracht

Met Virtuele Boring zie je de bodemopbouw van je ondergrond tot wel 5 km diep. Daarbij toont de app je waar het grondwater zit en hoe draagkrachtig je bodem is. Draagkracht is een belangrijk aspect van je bouwgrond. Slechte draagkracht verhoogt het risico op verzakking of zelfs instorting. Je kan dit onder meer oplossen met een fundering op palen of een zwevende vloerplaat. Maar beide opties brengen hoge kosten met zich mee. Ga dus niet onbezonnen te werk en controleer eerst je bodemkwaliteit.

Geen alternatief voor echte boring

Opgelet: DOV benadrukt dat Virtuele Boring geen alternatief biedt voor een echte boring op het terrein. Het is een praktische tool die je een idee geeft over de kwaliteit en de draagkracht van jouw bodem. Voor een professioneel bodemonderzoek kan je terecht bij een stabiliteitsingenieur. Is je bouwgrond niet draagkrachtig genoeg? Dan is houtskeletbouw een interessant alternatief. Omwille van het geringe gewicht van deze bouwmethode volstaat ook een lichtere fundering.

Tip: Wil je de kwaliteit van een bouwgrond controleren? Klik hier voor de online applicatie Virtuele Boring.

