Koppel woont al twee jaar in garage tijdens bouwwerken. "Verwarmen kost hele boterham"

Edith Bastiaensens en Dirk Taelemans bouwen samen hun huis in Sint-Job-in-‘t-Goor. Ondertussen wonen ze al twee jaar in hun ruim uitgevallen garage van 80 m². “Toen we de bouwgrond kochten, stond de garage er al. Officieel mochten we niet in de garage wonen, maar de vorige eigenaar heeft dit als noodwoning opgegeven. Dat werd geaccepteerd omdat je dan kadastraal inkomen betaalt”, legt Edith uit.

Toekomstig gastenverblijf

De ruimte van 80 m² is voorzien van een ingerichte keuken en kleine aparte badkamer. “Als scheiding tussen de leefruimte en slaapkamer plaatsten we kleerkasten. De achterkant hebben we behangen, zodat het op een echte scheidingsmuur lijkt”, zegt Edith. “We hopen dat ons huis in de zomer af is. Dan willen we de woongarage gedeeltelijk als echte garage gebruiken. Het gedeelte met de keuken en badkamer willen we ombouwen tot gastenverblijf.”

Geen huurkosten

“Omdat mijn man zelf bouwt, is wonen op de werf heel interessant”, zegt Edith. “Hij kan ’s avonds na het werk nog verder bouwen zonder tijd te verliezen. In de vakantie kan hij vroeg beginnen en doorwerken tot wanneer hij wil. Bovendien is er altijd wel iemand hier om de leveranciers op te wachten en geven we geen euro uit aan huur.”

Goed isoleren

“Het is jammer dat de vorige eigenaar de garage zo slecht geïsoleerd heeft”, vindt Edith. “Verwarmen kost ons een hele boterham en het is er nu ook erg vochtig. Een tip voor wie zelf gaat bouwen en tijdelijk in zijn garage wil wonen: isoleer je garage goed, want je woont er toch makkelijk enkele jaren.”

