Koken op inductie of gas? Zo hakken Caroline en Andy de knoop door Gerry Klompers

31 mei 2018

09u29

Bron: Livios 0 Wonen Caroline en Andy uit Kortenaken gaven hun keuken een reusachtige make-over. Ook hun antieke keramische kookplaat moest eraan geloven, al duurde het een tijdje voordat ze een geschikte vervanger vonden. “Ik werd verliefd op een prachtig designtoestel op gas”, vertelt Caroline op Caroline en Andy uit Kortenaken gaven hun keuken een reusachtige make-over. Ook hun antieke keramische kookplaat moest eraan geloven, al duurde het een tijdje voordat ze een geschikte vervanger vonden. “Ik werd verliefd op een prachtig designtoestel op gas”, vertelt Caroline op de bouwsite Livios . “Maar dankzij een vriendin kwam ik in contact met de inductietechniek.” Benieuwd waar ze vandaag hun lievelingsgerechten op bereiden?

Charmant op gas…

• Een traditioneel gasfornuis heeft een enorme présence, het is hét pronkstuk van je keuken. Dat komt wel met een stevig prijskaartje.

• Een standaard inbouw- of opbouwgaskookplaat oogt misschien minder spectaculair, maar is meestal wel goedkoper dan een inductiekookplaat.

• Koken op gas is snel: je hebt meteen voldoende warmte.

• Een gasvuur regel je gemakkelijk bij tijdens het koken.

• Gas is goedkoper dan elektriciteit, dus je kookt in principe voordeliger.

• Gaskookplaten zijn de laatste jaren gemakkelijker en veiliger in gebruik.

• Je hoeft geen aangepaste potten en pannen te kopen. Bij een inductiekookplaat moet je kookmateriaal een magnetische bodem hebben.

• Een gasleiding volstaat, terwijl je voor inductie je elektrische installatie moet versterken.

… of modern kokerellen?

• Een inductiekookplaat is heel gemakkelijk te onderhouden en te poetsen. Geen gepruts met tandenstokers en mesjes tussen de kleine groeven van het gasvuur.

• De meeste inductiekookplaten zijn greeploos en werken met een touchscreen. Zo ziet je keuken er superstrak uit.

• Je kookplaat zelf warmt niet op en je kan een kinderslot activeren: zeer kindvriendelijk dus.

• Koken op inductie is nog sneller dan koken op gas.

• De nieuwste kookplaten hebben speciale standen. Hiermee kan je bijvoorbeeld je water extra snel doen koken of een boostfunctie activeren.

• Bepaalde uitvoeringen laten toe dat je bruggen maakt tussen twee verschillende kookgedeeltes. Handig voor extra grote ketels.

• Bij de minste kortsluiting springt je zekering. Gas daarentegen zie je niet en ruik je niet snel.

• Niet elke woning kan aansluiten op een gasleiding, wel op het elektriciteitsnet.

De oplevering

Twee zaken hebben de doorslag gegeven voor Caroline en Andy: de snelheid en de onderhoudsvriendelijkheid. De inductiekookplaat kwam als duidelijke winnaar uit de bus en Caroline is in de wolken met die keuze: “Ik wil nooit slaaf zijn van mijn keuken. Bovendien was het prijskaartje van het gasvuur van mijn dromen veel te hoog en hadden we nog geen gasaansluiting. Ook onze zoon en dochter zijn weg van de inductiekookplaat. Zij koken met alle plezier en in alle veiligheid mee!”

Benieuwd naar het resultaat van de verbouwing? Bekijk hier de foto's.

Droom jij ook van een nieuwe keuken? Bestel nu je gratis verbouwmagazine Keuken en huishoudtoestellen van Verstandig Bouwen en lees alles wat je moet weten.