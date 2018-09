Knokke-Heist blijft duurste, Ronse goedkoopste gemeente van Vlaanderen op huizenmarkt TTR

27 september 2018

16u13

Bron: Belga 0 Wonen Knokke-Heist blijft in Vlaanderen de duurste gemeente op de huizenmarkt, met een mediaanprijs van 525.000 euro. De goedkoopste huizen in het Vlaamse gewest blijven die in Ronse, met een mediaanprijs van 142.500 euro. Dat blijkt uit cijfers van het eerste semester van dit jaar van statistiekdienst Statbel.

De Belgische mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedroeg 195.000 euro in het eerste semester van 2018. Voor een huis in open bebouwing betaalde men gemiddeld 280.000 euro. Statbel gebruikt de mediaanprijs (de prijs waarbij 50 procent van de verkochte huizen goedkoper zijn en 50 procent duurder is) omdat dit een robuuster en een beter vergelijkbaar resultaat geeft. "Mediaanprijzen ondervinden immers minder impact van extreme verkoopprijzen", zo klinkt het.

Het Waals Gewest is het goedkoopste met een mediaanprijs van 137.000 euro voor huizen in halfopen of gesloten bebouwing, en 230.000 euro voor huizen in open bebouwing. Daarna volgt het Vlaams Gewest. Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten er 225.000 euro, huizen in open bebouwing 310.000 euro.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het duurste gewest voor alle types woningen. Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten 365.000 euro. Voor huizen in open bebouwing was dat 830.000 euro.

Toename

Ten opzichte van het eerste semester van 2017 zijn de mediaanprijzen van huizen in gesloten of halfopen bebouwing met 3,7 procent gestegen, wat neerkomt op een toename van 7.000 euro. Dit is een toename die 0,7 procent lager ligt dan het jaar voordien. Voor huizen in open bebouwing was de prijsstijging kleiner: met 1,8 procent of 5.000 euro stijgt de mediaanprijs evenveel als het jaar voordien. Ook prijzen van appartementen stegen opnieuw met 5.000 euro, wat op een procentuele toename neerkomt van 2,9 procent.

Statbel gebruikt de mediaanprijs (de prijs waarbij 50 procent van de verkochte huizen goedkoper zijn en 50 procent duurder is) omdat dit een robuuster en een beter vergelijkbaar resultaat geeft. "Mediaanprijzen ondervinden immers minder impact van extreme verkoopprijzen", zo klinkt het.