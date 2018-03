Mijn leven. Mijn living. Gesponsorde inhoud Kleur, lef én warmte in je interieur? De creatieve Katrien van Wonderwalls onthult hoe zij het doet Aangeboden door IKEA

02 maart 2018

09u00 1 Wonen Voor de creatieve Katrien Vanderlinden van Wonderwalls is haar thuis in Aalst ook haar werkplek. En dat is eraan te zien: op de muren prijken kleurrijke kunstwerken, doorheen het huis verrassen grafische accenten en overal duiken eclectische decoratiestukken op. Voor de serie “Mijn Leven. Mijn Living” laat ze ons binnenkijken in haar unieke interieur, terwijl ze werkt aan een van haar muurschilderingen.

Katrien is altijd al een creatieve duizendpoot geweest: eerst als artdirector voor onder andere VRT, nu ook met haar muurschilderbedrijfje Wonderwalls. Ze houdt van kleur en dat merk je in haar interieur. “Ik heb geen favoriete kleur, maar als ik rondkijk, moet ik toegeven dat ik momenteel in de ban ben van rood, roze en grasgroen. Dat vertaalt zich in mijn plantencollectie en de botanische prints aan de muur.”

Die vrolijke toetsen contrasteert ze met natuurlijke materialen, zoals katoen, hout en wol, en met haar favoriete stof: fluweel. Die laat zich mooi combineren met gouden accessoires. Als finishing touch zorgt ze altijd voor een karaktervol tapijt: een grafisch of gezellig exemplaar maakt de ruimte echt af. Zo transformeert ze haar woning tot een plek die tegelijk speels en kleurrijk en knus en warm is.

