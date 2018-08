Kempense stellingbouwer ziet grote toekomst voor tijdelijke werfdaken: "Waterdichte oplossing tijdens renovaties" Gerry Klompers

24 augustus 2018

08u30

Bron: Livios 2 Wonen Staat er een grote dakrenovatie op til en ben je als de dood voor natte voeten of waterschade aan de rest van de woning tijdens de werken? Misschien is een tijdelijk dak iets voor jou. Bijna een jaar geleden trok stellingbouwer TD-S uit het Antwerpse Beerse de markt op met deze opvallende constructie. “Vooral voor renovaties is zo’n tijdelijk dak een enorme troef, zeker in ons regenachtige landje”, doet oprichter Wesley Heylen zijn verhaal aan Bijna een jaar geleden trok stellingbouwer TD-S uit het Antwerpse Beerse de markt op met deze opvallende constructie. “Vooral voor renovaties is zo’n tijdelijk dak een enorme troef, zeker in ons regenachtige landje”, doet oprichter Wesley Heylen zijn verhaal aan bouwsite Livios

Je zou het na deze zomer nog amper geloven, maar ons land telde vorig jaar 209 regendagen. Een statistiek die ze ongetwijfeld kennen bij TD-S. Een tijdelijke dakconstructie lijkt in de eerste plaats misschien wat vergezocht – er komen heel wat stellingen en opbouwwerk bij kijken – toch kan het veel problemen voorkomen. "Een ingrijpende dakrenovatie is kostelijk en bovendien is het heel moeilijk om de openliggende verdieping daaronder te beschermen tegen weer en wind. Met een tijdelijk dak los je dit allemaal op, en kan je gewoon in je huis blijven wonen tijdens de werken", geeft Wesley Heylen aan.

We bouwen en renoveren almaar meer in de hoogte. Ook daar ziet Heylen grote mogelijkheden. "Bij het optoppen van een woning is zo’n tijdelijk dak een ideale oplossing. Je bouwt een verdieping bij en je tijdelijk dak groeit gewoon mee met je bouw. Vooral bij houtskeletbouw – waar het hout zeker niet in contact mag komen met water – voorkom je op deze manier grote schade. Ook bij dakrenovaties van appartementen heeft dit systeem niets dan voordelen."

De dakisolatienorm komt er snel aan, wat nu? En wat zijn de laatste dakinnovaties? Lees het volledige dakdossier op Livios.

Grote tijdswinst

Naast het vermijden van waterschade, win je vooral veel tijd. "Je hoeft geen rekening meer te houden met weerverlet. Deadlines kan je tot op de dag precies respecteren. Doordat we goede afspraken maken vooraf – binnen de maand heb je een tijdelijk dak boven je hoofd – verloopt alles vlot, zonder vertragingen."

Afhankelijk van de werken heb je trouwens de keuze tussen een vast of een mobiel tijdelijk dak. "In dat laatste geval bevindt het dak zich op rails. Zo volgt het dak altijd de loop van de werken, zonder dat er iets in de weg zit. Zo blijft je werf ook altijd kraantoegankelijk."

Lees hier wat de verschillende opties zijn om je dak te renoveren.

Veilig?

Om de veiligheid te garanderen, wordt vooraf een windbelastingberekening opgesteld. "Bij elk project bekijken we de historische windbelasting in de regio. Op basis hiervan berekenen we een risicofactor. Zo bepalen we de specifieke eisen waaraan het dak moet voldoen. Je kan op je beide oren slapen dat je dak niet gaat waaien", stelt Heylen gerust.

Prijs op maat

En hoeveel mag zoiets kosten? "Het exacte prijskaartje is moeilijk om te benoemen. Het hangt af de grootte van de stelling, de hoogte van het dak, het type van verankering, de keuze voor een vast of mobiel dak en de tijdsduur van het project. Ook de seizoenen spelen een rol. Zo zal een tijdelijk dak in de winter, waar een grotere wind en sneeuwbelasting in rekening wordt gebracht, lichtjes duurder zijn dan een tijdelijk dak in de zomer."

"Kwestie van tijd"

De tijdelijke daken zijn momenteel nog niet heel bekend bij het grote bouw- en renovatiepubliek. Daar ziet Heylen echter snel verandering in komen. "Het is een kwestie van tijd. In Engeland en Scandinavië zie je op 3 van de 4 werven een tijdelijk dak. Ook daar zitten ze met een wisselvallig klimaat. Stilletjes aan sijpelen de tijdelijke daken ook door in de Lage Landen. De komende vijf jaren zie ik ze ook bij ons frequenter opduiken in het straatbeeld."

Lees ook:

Geniet van een tuin vol leven ... op je dak of balkon

Dit zijn de 5 populairste klussen op het dak

Steek je dak en gevel in één strak jasje

Bron: livios.be