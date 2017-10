Karel betaalt slechts 250 euro per jaar voor verwarming én warm water. Dit is zijn geheim! Tom Mondelaers

Amper 250 euro, goed voor de aankoop van 1 ton houtpellets. Meer heeft Karel Beuckelaers uit Herent niet nodig om de winter door te komen.

Livios

Negen op de tien Vlamingen dromen van een energiezuinige woning, maar weinigen brengen dat ideaal in de praktijk. Dat bleek vorige week uit een onderzoek van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Er zijn nochtans voorbeelden genoeg. Het gemiddelde E-peil van nieuwe woningen in Vlaanderen daalde van E89 in 2006 naar E39 in 2015. Opvallend is ook dat het aantal bijna-energieneutrale woningen elk jaar stijgt. In maart 2017 werd zelfs de kaap van 5.000 BEN-woningen overschreden.

Maar het kan nóg beter! Dat bewijst Karel Beuckelaers. Hij bouwde in 2008 samen met zijn echtgenote een passiefhuis in Herent om van hun pensioen te genieten. Gaandeweg investeerde hij in technieken om het verbruik tot quasi nul te herleiden. Resultaat? Een gecertificeerde ‘nulenergiewoning’.

Geïsoleerde houtkachel

“Je krijgt een nulenergiecertificaat als je alle energie die je nodig hebt om de winter door te komen voor verwarming en warm water haalt uit hernieuwbare bronnen”, vertelt Karel, die sinds het overlijden van zijn vrouw in 2015 alleen in het huis woont. “In de zomer verwarm ik mijn douchewater met een zonneboiler. De koude wintermaanden overbrug ik met een pelletkachel in de woonkamer die ik ook inschakel voor waterverwarming.”

Omdat het huis zo goed geïsoleerd is, liet Karel de buitenmantel van de kachel extra goed isoleren om de warmteafgifte en het risico op oververhitting in huis te beperken. Daarnaast werd een watermantel rond de vuurhaard gebouwd. Zo kan hij de kachel ook gebruiken voor waterverwarming. Resultaat: hij heeft genoeg aan één ton houtpellets per jaar of 250 euro voor verwarming én warm water. “In het begin kwam ik zelfs toe met 100 euro, omdat ik na de bouw nog een massa houtblokken had”, aldus Karel.

XL-buffervat

Het geheim van Karels energie-efficiënte installatie? Een warmwatervat van 1.000 liter, waarop zowel de zonneboiler als de pelletkachel zijn aangesloten. “Normaal gezien is de capaciteit van het buffervat beperkt tot 200 à 300 liter. Mijn installateur was dan ook erg sceptisch. Maar had ik het geweten dan had ik een nóg groter vat geplaatst van 1.500 liter. Dat scheelt nauwelijks qua investering, terwijl je de helft meer opslagcapaciteit hebt. Een paar jaar geleden was er in augustus een periode van twee weken dat de zon nauwelijks scheen. Met een te klein warmwatervat moet je dan elektrisch bijverwarmen. Dat vermijd je met een grote buffer.”

8.000 kWh elektriciteit

Om zijn elektrisch verbruik te dekken, heeft Karel zijn dak vol liggen met PV-panelen. “In 2009 had ik voor 5,2 kW aan zonnepanelen, maar een jaar later heb ik nog veertien stuks extra laten plaatsen, goed voor een totaal vermogen van 7,75 kW.” Toch produceert Karel minder elektriciteit dan hij verbruikt. “Ik moet nog zo’n 1.000 kWh aankopen om mijn jaarverbruik van 8.000 kWh te dekken. Mijn verbruik ligt aan de hoge kant: deels door het balansventilatiesysteem dat 1.500 kWh per jaar verbruikt, maar vooral door de pompen van mijn zwemvijver. Die verbruiken 2.000 tot 3.000 kWh per jaar.”

Volgende stap: zonnebatterij

Karel profiteert nog volop van de hoge groenestroomcertificaten die destijds werden uitgereikt. Maar tegenover zijn hoge stroomproductie, staat ook een fikse netvergoeding als compensatie voor de kosten van het elektriciteitsnet. “Dat prosumententarief kost me 900 euro per jaar. Daarom ben ik nu op zoek naar een batterijsysteem om mijn opgewekte groene stroom zelf op te slaan. Maar die technologie is nog erg duur en in volle ontwikkeling. Waarschijnlijk wacht ik nog een aantal jaar tot ze meer op punt staat.”

