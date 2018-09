Jong gezin woont naast oma en opa: "We wonen naast elkaar, maar lopen de deur niet plat" Binnenkijker Bjorn Cocquyt

22 september 2018

03u00 0 Wonen Samenwonen met familie (kangoeroewonen) of andere gezinnen (cohousen) wordt almaar populairder. Maar het kan ook anders. Marie verhuisde met haar gezin naar haar ouderlijke huis in Mortsel. Haar ouders bouwden ernaast een nieuwbouwflat met een prachtige daktuin. «Dat werkt prima, want we leiden nog altijd ons eigen leven», klinkt het.

Een paar jaar geleden verzeilden Ingrid en Gie in dezelfde situatie van zoveel andere vijftigers: de kinderen waren het ouderlijke nest uitgevlogen en plots was hun huis veel te groot voor hun tweetjes. Er blijven had weinig voordelen, maar een verkoop lag ook moeilijk. «Villa Maria is begin vorige eeuw gebouwd voor de officieren van het nabijgelegen Fort 4. Het is een van de mooiste huizen van de straat en we vreesden dat het, bij een verkoop samen met het bijhorende stuk grond, platgegooid zou worden om er appartementen te bouwen. Dat wilden we niet, want zo zou voor ons en de straatbewoners een stuk geschiedenis verloren gaan», vertelt Gie.

