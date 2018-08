Je woning veilig verbouwen? Met deze tips kan je aan de slag Heleen Neels

29 augustus 2018

14u38

Een bouwwerf blijft een risicovolle plek. De Confederatie Bouw doet in 'Bouwbedrijf', een vakblad voor aannemers, deze maand een oproep voor meer veiligheid in de bouw. In 2016 gebeurden er volgens het Federaal agentschap voor beroepsrisico's 15.000 arbeidsongevallen op bouwplaatsen. In werkelijkheid ligt het aantal ongevallen nog hoger, want deze cijfers houden geen rekening met zelfstandigen of met particulieren. Wil jij veilig aan de slag op jouw werf? Lees dan eerst deze 10 veiligheidstips van de bouwsite Livios

1. Blijf gefocust

Hou je hoofd erbij. Ook als je handelingen veelvuldig moet herhalen. Pauzeer regelmatig om de sleur te doorbreken en even je zinnen te verzetten.

2. Draag beschermende kledij

Afhankelijk van welke klus je op de werf uitvoert, is het belangrijk dat je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voorziet om ongelukken of het inademen van gevaarlijke stoffen te voorkomen. Zoals een mondmasker, handschoenen, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen- en kledij, oorbeschermers en een helm.

3. Bereid je voor

Aan de slag gaan met machines of materialen waar je nog nooit mee hebt gewerkt, is een risico. Lees de handleiding en zorg dat je weet hoe je bepaalde machines moet gebruiken. Een kleine test op voorhand maakt al veel duidelijk. Vergeet bij elektriciteitsklussen je stroomkring niet af te sluiten.

4. Vermijd valgevaar

Als je op grote hoogtes werkt, heeft een kleine onoplettendheid ernstige gevolgen. Vermijd elk risico op valgevaar. Lees zeker de klussen Veilig werken op een steiger, Klussen op moeilijk bereikbare plaatsen en Ladder veilig gebruiken.

TIP: Met deze 3 tips sta je veilig op een ladder

5. Neem je tijd

Haast en spoed is zelden goed. Trek voldoende tijd uit voor elk karwei. Als je overhaast te werk gaat, is de kans op een ongeluk een pak groter. En de kwaliteit van uitvoering is waarschijnlijk ook iets minder.

6. Stel een veiligheidscoördinator aan

Voeren er twee of meer aannemers werken uit op jouw werf? Of is die groter dan 500 m2? Dan ben je verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Die kijkt na of het ontwerp van je woning veilig is ziet er op de werf op toe dat alles veilig verloopt.

7. Let op voor asbest

Als je een oud huis verbouwt, kom je misschien wel asbest tegen. Dit materiaal is kankerverwekkend en zat vroeger in heel wat bouwproducten: leien, golfplaten, afvoerpijpen…

TIP: Zo verwijder je asbest

8. Voorzie degelijk gereedschap

Check op voorhand of je gereedschap nog in goede staat is. Gebruik alleen het gereedschap dat aangewezen is voor de klus die je wil uitvoeren. Je huurt ook beter degelijk materiaal dan aan de slag te gaan met aftandse exemplaren.

9. Werk nooit alleen

Een accidentje is snel gebeurd. Zorg dat er altijd iemand bij jou in de buurt blijft zodat er meteen hulp beschikbaar is. Ben je toch even alleen op de werf, hou dan je telefoon binnen handbereik.

10. Zorg voor een propere werkplek

Rondslingerende spullen, kabels die op de grond liggen… Zorg ervoor dat je klusplek opgeruimd en goed verlicht is vooraleer je begint. Op een bouwwerf is dat soms moeilijk, maar probeer er toch op te letten dat er geen spullen in je weg liggen of je kunnen belemmeren.

