Je plaats vinden als plusouder? Probeer eens in de keuken!

27 maart 2018

15u00 0 Wonen Kom je de man of vrouw van je leven tegen, krijg je daar plots ook nog een stel kinderen bij. Een uitdaging? Vaak wel, maar als plusouder heb je tegelijk ook de kans om een unieke plek te veroveren in het hart en het leven van dat nieuw samengestelde gezin. De zoektocht naar ‘common ground’ en jullie eigen plusmomentjes is alvast een goed begin.

Hoofdrol en bijrol

Plus- of stiefouderschap is een hele evenwichtsoefening: je wil er zijn, je wil mee-ouderen, je wil een comfortabel plekje vinden, maar vooral niet concurreren met de andere ouders. Je krijgt als het ware een bijrol in een reeds lang lopende soap, met een cast die al volledig op elkaar ingespeeld is. Maar ook die bijrol kan heel mooi uitdraaien…

Ward (37) is sinds enkele jaren pluspapa van Jul (7): “Mijn vrouw Wendy en Juls papa doen het geweldig als gescheiden ouders. Ze zijn allebei heel close met Jul, dus ik vind het logisch om mijn rol als plusouder iets ‘gereserveerder’ op te nemen. Als Jul bij ons is, brengt Wendy elk moment dat ze kan met hem door – ik spring bij waar nodig.”

Dat neemt niet weg dat Ward een heel fijne band wist op te bouwen met zijn stiefzoon. “Mijn vrouw en ik waren in een ver verleden buurkinderen en onze ouders wonen nog steeds tegenover elkaar. Nog voor Wendy en ik een koppel werden, zeiden mijn ouders al tegen de overburen dat hun kleinzoon hen zo hard deed denken aan mij als kind: enorm actief en energiek. En precies die overeenkomst werd ook een beetje onze ‘lijm’ toen ik in Juls leven kwam als pluspapa. We zijn allebei heel sportief en houden van ‘coole jongensdingen’. Zo vindt Jul het leuk om eens te komen kijken tijdens mijn werk als basketbalcoach en heb ik hem intussen ook met de ski-microbe besmet.”

Samen bakken en andere raakvlakken

Ester (35) is sinds 3 jaar plusmama van Eli (8) en Reza (10). Onlangs kreeg ze van hun echte mama het mooie compliment “dat de jongens opvallend creatiever zijn geworden” sinds Esters aanwezigheid in hun leven. “Ik probeer inderdaad echt wel hun fantasie te stimuleren, door bijvoorbeeld mee monstertje te spelen of samen te zwemmen op de vloer. Ook samen tekenen, op 1 blad, daar kunnen we uren zoet mee zijn.”

En in de keuken vond Ester helemaal een uniek plekje als plusmama. “Bakken is een gedeelde passie geworden van mijn stiefzonen en mezelf. Ik probeer hen in de keuken zo zelfstandig mogelijk mee te laten helpen: ik laat hen zelf het recept volgen en de maten en gewichten uitzoeken, maar de opruim en afwas horen er net zo goed bij. Laatst hadden ze helemaal zelf Waldorf-cake en boterkoekjes gebakken, geweldig!”

Hoe vind jij je plekje als plusouder?

Tip: pudding is een prima bindmiddel! Maak van een lekker kommetje zoetigheid jullie eigen ritueel én het moment voor een leuke babbel met je pluskroost.

