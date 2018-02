Sleutel-op-de-deurwoning Gesponsorde inhoud Je droomhuis bouwen met een beperkt budget? Zo doe je het Aangeboden door Woningen Compere

00u00 0 Wonen Een eigen Een eigen huis bouwen is een belangrijke stap in je leven en een grote persoonlijke én financiële investering. Gelukkig kan je door hier en daar slim te besparen ook met een beperkt budget een parel van een woning neerplanten.

Kies de juiste bouwgrond

De kosten van je bouwgrond kunnen je budget al in de beginfase doen ontploffen. Bovenop de prijs van de grond betaal je immers nog de notariskosten, waaronder de registratierechten. Houd daarom bij het kopen van een stuk grond rekening met een aantal factoren.

Wat is de ligging van de grond? Afhankelijk van de regio en de gemeente waar je wil bouwen, kan de prijs erg verschillen. Wil je een goedkoop perceel scoren, zoek dan niet in het centrum van Brussel, wel aan de rand van Lokeren.

Welke eigenschappen heeft de grond? Heeft het een hellend terrein, een vochtige bodem, bomen? Alle extra funderings- en grondwerken die je op het terrein moet laten uitvoeren, zorgen voor een steviger prijskaartje. Koop liever een mooi vlakke bouwgrond en houd zo je bouwkosten laag.

Denk ook aan de oriëntatie. Kies liefst voor een bouwgrond die zuid-west of zuid-oost gelegen is, want zo kan je nadien stevig besparen op energiekosten.

Keep it simple

Om je droomhuis betaalbaar te bouwen, streef je best niet alleen kwaliteit, maar ook eenvoud na. Hoe meer speciale kenmerken je bouwsel heeft, hoe meer het immers zal kosten. Daarom is een sleutel-op-de-deurhuis bouwen – een door één bouwbedrijf kant-en-klaar afgeleverd huis – een goede optie: het is meestal goedkoper dan een woning die je zelf bouwt. Een sleutel-op-de-deurhuis brengt ook minder problemen met zich mee. Bijvoorbeeld bij het halen van de deadlines: dat gaat vlot, want de sleutel-op-de-deuraannemers en onderaannemers zijn het, in tegenstelling tot verschillende aannemers die je zelf inschakelt, gewoon om samen te werken. Ben je er als de dood voor om dan hetzelfde huis als je buren te hebben? Daar hoef je je geen zorgen over te maken: sleutel-op-de-deurbedrijven hebben verschillende opties ter beschikking, die je zelfs nog een persoonlijke touch kan geven zonder veel extra centen te moeten betalen.

Nog iets dat je kostenplaatje sterk bepaalt: de vorm van je toekomstige stulp. Je kiest best voor een eenvoudige, compacte constructie zonder veel hoekjes of kantjes. Uitstulpingen en bijzondere buitenmuren drijven snel de prijs op. Logisch ook, want hoe kleiner en eenvoudiger je buitenmuren zijn, hoe minder isolatiemateriaal en gevelstenen je nodig hebt.

Trap echter op je besparingsmissie niet in de val om àlles goedkoper te kopen. Ga liever voor niet al te luxueuze kwaliteitsmaterialen die lang meegaan, want zo spaar je centen op de lange termijn. Neem raamkozijnen en deuren in standaardafmetingen, in plaats van ze op maat te laten maken. En wat misschien het allerbelangrijkste is: neem de tijd om een goed plan te tekenen. Hoe beter je plan uitgewerkt is, hoe beter je verloren – kostbare! – ruimte kan vermijden.

Denk toekomstgericht

Denk bij het bouwen van een goedkoop huis vooral aan hoe je láter zal besparen. Doe aan langetermijninvesteringen, vooral wat energiebesparing betreft. Denk aan de oriëntatie van je woning, maar ook aan het aantal vensters en goede isolatie of investeer in ecologische technieken, zoals zonnepanelen of een energiezuinige sleutel-op-de-deurwoning. Je toekomstige jij zal je dankbaar zijn.

