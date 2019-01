Je badkamer inrichten? Dit zijn de trends van 2019 Aaron Eerdekens

25 januari 2019

08u00

Bron: Livios 0 Wonen Op zoek naar een nieuwe badkamer? Volgens Op zoek naar een nieuwe badkamer? Volgens bouwsite Livios en badkamerspecialist X2o focussen de trends van 2019 op tijdloos design en kwaliteit. Met zwarte accenten, warme houtsoorten en een matte afwerking kan je dit jaar niet missen. Ook de juiste spiegel tilt je badkamer naar een hoge niveau. En vergeet het kleinste kamertje niet!

Stijlvolle spiegels

Spiegels zijn niet alleen functioneel, ze tillen je badkamerdesign naar een hoger niveau. Met de juiste spiegel lijkt je kleine badkamer zelfs een pak groter. Een spiegel met anti-dampfunctie maakt je leven bovendien gemakkelijker. En met ingebouwde ledverlichting is je badkamer niet alleen beter, maar ook sfeervol verlicht. Speel ook eens met de vorm van je spiegel: een ronde of twee verticale naast elkaar geven je badkamer een verfrissend effect.

Zwarte accenten en warme houtsoorten

Zwart blijft dé kleur voor je badkamer. Smuk je witte design daarom op met zwarte accenten. Ga er vol voor met een zwarte kraan of doe het subtiel met je frames en doucheprofielen. Zwarte handvatten geven je badkamer bovendien een elegante, sobere en stijlvolle uitstraling. Wil je meer dan zwarte accenten? Kies dan voor een badkamermeubel in een warme houtsoort, zoals black oak: perfect in combinatie met een zwarte kraan of doucheframe.

Tip: Het kostenplaatje van je badkamer? Dit zijn de richtprijzen

Matte afwerking

Met een matte afwerking geef je je badkamer een zachte, tijdloze uitstraling. Wil je enkel matte accenten of een volledig matte badkamer? Het kan allebei. Je vindt zelfs douches en toiletten in een matte uitvoering. Een solid surface wastafeltablet met een wit frame: meer heb je niet nodig voor een open, lichte badkamer waar het heerlijk vertoeven is. Kies bovenal voor een mix van trends en klassiekers. Zo creëer je de badkamer die helemaal bij jou past. Weet je niet waar te beginnen? Hier doe je inspiratie op!

Pimp your toilet

Welke onmisbare kamer zie je toch gemakkelijk over het hoofd? Juist! Met deze tips verander je het kleinste kamertje in… wel, een fijner kamertje.

• Kies voor een hangtoilet: zo bepaal je zelf de hoogte en maak je de vloer gemakkelijk schoon.

• Een universeel, retro of strak exemplaar? Bepaal zelf je stijl. Een mat porseleinen toilet past perfect bij andere matte materialen.

• Weg met de kletterende wc-bril: ga voor een soft close exemplaar. Zo beroof je niemand van zijn nachtrust.

• Een toilet met smartflush spoelsysteem is proper en makkelijk te poetsen.

• Integreer een geurblokje in een duwplaat en zorg voor een aangename geur in je toilet.

• Bespaar plaats met een handwasser zonder kastje.

Tip: Renoveer jij je badkamer? Vraag hier je gratis verbouwmagazine ‘Badkamer en wellness’ aan voor praktische informatie en richtprijzen.

Bron: Livios.be