Isoleren niet altijd even gezond. Experts luiden alarmbel Tom Mondelaers

15u55 0 Livios Wonen Ruim 8 op de 10 verbouwers investeren in na-isolatie. Zo blijkt uit de Ruim 8 op de 10 verbouwers investeren in na-isolatie. Zo blijkt uit de enquête van deze krant en de bouwsite Livios bij 1.500 Vlaamse verbouwers. Dat is goed nieuws, maar experts maken zich zorgen over schimmels en vochtproblemen. "Op bouwbeurzen worden ventilatiestanden overspoeld door mensen die kampen met schimmel na de na-isolatie van hun spouwmuren."

81% van de ondervraagde verbouwers heeft zijn woning bijkomend geïsoleerd of is van plan dit te doen. Dat is op zich schitterend nieuws. De Vlaamse regering wil dat bestaande woningen tegen 2050 even energiezuinig zijn als een moderne nieuwbouw. Om dat doel te bereiken, moeten er niet minder dan 2,7 miljoen huizen gerenoveerd worden en degelijk isoleren is de eerste stap in de goede richting. Maar experts wijzen nu ook op de gevaren van ondoordacht isoleren. "De meeste problemen duiken op bij kleine renovaties", weet Bert Vanderwegen, technisch adviseur bij Pixii, het Kennisplatform Energieneutraal Bouwen. "Als je je muren na-isoleert, wordt je huis een pak luchtdichter, met alle gevolgen van dien: een hogere relatieve vochtigheid, vervuilende stoffen die zich opstapelen en schimmelvorming."

"Hoog tijd voor maatregelen"

Wie zijn woning bijkomend isoleert, moet daarom altijd ook voldoende ventileren. Luc Dedeyne, architect en ventilatiedeskundige bij Bouwunie, is categoriek: "Zelfs al vervang je alleen je ramen: als je niet aan ventilatie denkt, loop je een enorm risico." Volgens Hendrik Daem, woordvoerder van vakorganisatie Ventibel, vormt vooral het stijgend aantal renovaties een grote uitdaging. "De markt loopt voor op de wetgeving: er zijn technische specificaties voor de na-isolatie van spouwmuren, zodat aannemers volgens de regels van de kunst kunnen werken. Maar daarin wordt nauwelijks over ventilatie gesproken. Op bouwbeurzen worden ventilatiestanden overspoeld door mensen die kampen met schimmel na de na-isolatie van hun spouwmuren. Het is hoog tijd voor maatregelen."



Jurgen Van Hasselt, ventilatieverslaggever en - installateur, ziet wel een kentering: "Steeds meer isolatiebedrijven informeren hun klanten over de stijgende ventilatiebehoefte. Bovendien zijn er intussen performante decentrale ventilatiesystemen om ruimtes afzonderlijk te ventileren zonder ingrijpende werken."

Eerste Open Isolatiedag

Ook de bouwsector is zich bewust van het belang van isolatie. Op zaterdag 18 november organiseren de Vlaamse Confederatie Bouw, Bouwunie en het Vlaamse Energieagentschap voor het eerst de Open Isolatiedag. Op die dag worden in alle Vlaamse provincies woningen opengesteld waar na-geïsoleerd wordt, van spouwmuren tot daken en vloeren. Meer info is te vinden op de website www.isolatiedag.be.

Wil jij je woning gezond en doeltreffend na-isoleren? Begin met deze leeslijst op Livios:



- Buitenmuur na-isoleren: alle mogelijkheden in beeld

- Spouwmuur na-isoleren: dit zijn de grootste blunders

- Met deze isolatiepremie verdien je 15 euro per m²

- Alles over ventilatie in 10 ultieme geboden