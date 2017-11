Isolatieprof waarschuwt: ”Vandaag spouw opvullen? Binnenkort kan je opnieuw beginnen” Gerry Klompers

11u52

Bron: Livios 3 Livios Nathan Van Den Bossche doet al jaren onderzoek rond spouwmuurisolatie. Dat leidde al tot heel wat interessante inzichten.

Van plan om je spouwmuur na te isoleren? Misschien denk je toch nog eens best na over je alternatieven. Want zelfs spouwmuurisolatie van 5 cm dik doorstaat de tand des tijds niet. Dat stelt Nathan Van Den Bossche, doctor ingenieur-architect en professor aan de UGent. Hij voerde talrijke onderzoeken uit rond spouwmuurisolatie en onthulde zijn ontdekkingen aan bouwsite Livios.

Snel comfort, maar...

Het opvullen van je spouwmuur levert op korte termijn extra comfort en energiewinst op. Voor vele gezinnen is het de minst ingrijpende en dus ook de meest betaalbare optie. Bovendien krijg je er premies voor via de Vlaamse overheid.

Toch benadrukt Nathan Van Den Bossche dat spouwmuurisolatie de laatste optie moet zijn om je woning te na-isoleren. “Alleen via je buitenmuur heb je genoeg opties om optimaal bij te isoleren. Mag je niet aan je gevel raken? Dan pak je best eerst je binnenmuren aan. Blijkt ook dat niet mogelijk? Neem dan je toevlucht tot spouwmuurisolatie. Of combineer het met buiten- of binnenisolatie.”

Noodoplossing

Al volstaat enkel spouwmuurisolatie volgens Van Den Bossche straks niet meer. “De eisen van 2050 zijn duidelijk. Een woning die je vandaag na-isoleert via de spouwmuur, ook al gaat het om 5 cm (de minimale breedte binnen het kwaliteitskader, red.), moet je de komende dertig jaar waarschijnlijk opnieuw isoleren. Spouwmuurisolatie blijft met andere woorden een noodoplossing die zelfs op lange termijn niet meer voldoet. Alleen waar het echt niet anders kan door erfgoedwaarde aan binnen- en buitenzijde is deze techniek ook op lange termijn de aangewezen optie.”

3 miljoen m² aan muur "niet te isoleren"

Maar soms breekt nood wet of zijn je opties tot een minimum beperkt. In Vlaanderen heb je enkel recht op een premie als je spouw in goede staat verkeert en minstens 5 cm breed is. Waarom ligt de grens op 5 cm? “Twee redenen: om het risico op regendoorslag (van je buiten- naar je binnenspouwblad via je isolatie, red.) te beperken en om voldoende warmteweerstand te verkrijgen.”

Toch wilden Van Den Bossche en zijn collega-onderzoekers zeker weten of kleinere spouwen niet ten onrechte buiten beschouwing worden gelaten. “In België zijn er 5,1 miljoen woningen en appartementen. Zo’n 2 miljoen daarvan hebben een niet-geïsoleerde spouw. Nog eens 20% daarvan heeft een spouw van minder dan 5 cm breed en valt dus buiten het bestaande kwaliteitskader voor na-isolatie. Met een gemiddelde muuroppervlakte van 80 m² zitten we met meer dan 3 miljoen m² aan zogezegd niet te isoleren spouwmuur.”

Of toch?

“We stelden echter vast dat, hoewel bijvoorbeeld 3 cm isolatie erg weinig is, er toch al een duidelijke verbetering merkbaar is van de thermische prestaties. En dat deze spouwen ook zonder problemen voor de volle 100% opgevuld geraken. Het risico op mortelbruggen neemt natuurlijk toe naarmate je spouw dunner wordt, maar toch toonden de testresultaten aan dat er zich nergens grote luchtholtes bevonden. Bovendien konden we elk isolatiemateriaal succesvol inblazen in de spouw.”

Zijn alle isolatiematerialen even vochtveilig in geval van een kleine spouw? Hoe scoren geïsoleerde woningen écht in de praktijk? En kan je elk soort bestaande isolatie combineren met spouwmuurisolatie? Allemaal vragen waar Nathan Van Den Bossche en zijn collega’s een antwoord op vonden. Lees de rest van hun ontdekkingen op Livios.

