Isolatienormen opnieuw onder vuur. "Eisen staan totaal los van de realiteit" Redactie

27 maart 2018

09u30

Bron: Livios 2 Wonen Frank Goes, de nieuwe voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) uit zijn ongerustheid over het energiebeleid voor gebouwen. Ook aannemersfederatie Bouwunie deelt die kritiek. “We hebben een maximum bereikt”, zegt gedelegeerd bestuurder Hilde M asschelein aan de Frank Goes, de nieuwe voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) uit zijn ongerustheid over het energiebeleid voor gebouwen. Ook aannemersfederatie Bouwunie deelt die kritiek. “We hebben een maximum bereikt”, zegt gedelegeerd bestuurder Hilde Maan de bouwsite Livios

De polemiek rond de isolatienormen wakkert weer aan. Tijdens zijn eerste toespraak heeft de nieuwe voorzitter van de Faba zijn bezorgdheid geuit over de energieprestatie-eisen (EPB) voor gebouwen. Hij acht deze totaal onrealistisch en onbetaalbaar. “De te bereiken prestaties staan totaal los van de realiteit. Eens het gebouw gezet of geïsoleerd is, vraagt men zich af hoe men de woning correct moet verluchten om condensatieproblemen die gevaarlijk zijn voor de bewoonbaarheid te vermijden”, aldus Frank Goes.

Slopen en renoveren

“De drie gewesten zouden beter met het federaal niveau overleggen om de investeerders en de particulieren aan te zetten diepgaand te renoveren, of indien nodig de bestaande gebouwen te slopen in plaats van onbetaalbare eisen te stellen aan nieuwe gebouwen”, aldus de voorzitter van de Faba.

Eerder hekelden de woningbouwers ook de btw-verschillen tussen renovatie en nieuwbouw.

Maximum bereikt

Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie treedt Frank Goes bij. “De kritiek op de isolatienormen wordt door de hele bouwsector gedragen. We hebben een maximum bereikt. Als we nog strenger moeten isoleren, riskeren we veel meer te investeren zonder een groot verschil te zien op onze energiefactuur.”

