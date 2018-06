Is jouw trap toe aan een make-over? Specialist zet alle oplossingen op een rij Jolijn Vandebeek

20 juni 2018

10u39

Ben je uitgekeken op je oude trap? Specialist Rick Steyvers geeft een overzicht van de mogelijkheden op de bouwsite Livios. "In negen van de tien gevallen willen mensen hun trap laten aanpakken omdat ze hun oude trap niet meer mooi vinden."

Van een stoffen trapbekleding of een nieuwe verflaag tot een volledige traprenovatie. Hoe beslis je voor welke aanpak je moet kiezen? “Denk na over wat je met je trap wil doen. Ga je voor een tijdelijke oplossing of wil je een totale renovatie zodat je er je levenlang van kan genieten? Stel jezelf die vraag”, adviseert Rick Steyvers van Upstairs Traprenovatie.

Weetje: voor een volledige renovatie moet je trap nog in een goede staat zijn. Hij mag gerust kraken en er oud uitzien, maar de constructie moet wel nog goed zijn. Check meteen of jouw trap geschikt is voor renovatie.

Tijdelijke of duurzame oplossing

Het voordeel van een tijdelijke oplossing is het prijskaartje. “Bij een goedkope oplossing zoals een nieuwe verflaag of een stoffen bedekking weet je dat je jouw trap over enkele jaren opnieuw onder handen moet nemen”, vertelt Rick Steyvers.

“Bij een stoffen trapbedekking kan je last hebben van allergieën of huisstofmijt. Het vraagt ook behoorlijk wat onderhoud, want je moet het tapijt regelmatig met de stofzuiger reinigen”, legt Rick Steyvers uit. “Bij een totale traprenovatie is dat niet van toepassing. Je kan er gewoon met een vochtig doekje overheen als je nieuwe treden laat zetten. Daarnaast zie je ook geen loop- of slijtagesporen meer.”

En wat bij een nieuwe verflaag? “Bij verven duikt er een specifiek probleem op. Na enkele maanden komen de loopsporen weer terug. Om je trap mooi te houden, moet je dus regelmatig een nieuwe verflaag aanbrengen. Met verf los je bovendien niet de slijtage van de trap op, want oneffenheden en deuken blijven zichtbaar”, zegt Rick Steyvers.

Verven of vloerbedekking

Wil je vanwege een beperkt budget niet meteen kiezen voor een volledige traprenovatie? “Dan kan je voor een goedkope oplossing gaan zoals een nieuwe verflaag of een stoffen trapbedekking”, zegt Rick Steyvers. “Zo kan je voor weinig geld enkele jaren verder en later nog beslissen om je trap volledig onder handen te laten nemen.”

Tip: met deze klussen ga je zelf aan de slag.

Nieuwe treden

Bij traprenovatie wordt je oude trap opnieuw bekleed, ongeacht of je een houten, betonnen of granieten trap hebt. Hiervoor zijn er verschillende materialen op de markt beschikbaar: laminaat, hout, pvc, kurk of linoleum. In verschillende soorten en kleuren. Zo creëer je de gewenste uitstraling voor je trap. Van een warme hout- tot een stoere betonlook. Zelfs een trap in blauwstaal of leer is mogelijk.

Leestip: ontdek alle voor- en nadelen van deze materialen.

Trapleuning

En wat met je trapleuning? Moet die ook vervangen worden? “Vaak kan de trapleuning behouden blijven”, vertelt Rick Steyvers. “Tenzij je trap een compleet andere uitstraling krijgt. Dan kan je kiezen voor een trapleuning uit hetzelfde materiaal, zodat je dezelfde look-and-feel krijgt.”

Geïntegreerde trapverlichting

Wist je dat je ook verlichting in je traptreden kan laten integreren? De verlichting zit subtiel verwerkt aan de onderzijde van de neus waardoor deze niet zichtbaar is als het licht uit is. “Sommige mensen met kinderen willen geïntegreerde trapverlichting uit veiligheid. Dan laten ze het ’s avonds of ‘s nachts branden zodat ze altijd voldoende licht hebben”, vertelt Rick. “Toch ervaar ik vaker dat de meesten een echte eyecatcher willen maken van hun trap. Je hebt de keuze uit een warm of koud licht en je kan zelfs de intensiteit aanpassen. Zo stem je de verlichting af op de sfeer die jij in je hal of woonkamer wil creëren”.

