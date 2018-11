Gesponsorde inhoud Is het slim om vandaag nog te investeren in een gasketel? Aangeboden door De Dietrich

22 november 2018

11u42 0 Wonen Gas is veruit de populairste energiebron. Maar het is ook een uitputbare grondstof. Doe je er dan wel goed aan om vandaag nog te investeren in gas voor het verwarmen van je woning? Of ga je beter meteen voor een warmtepomp?

In Nederland moeten nieuwbouwwijken verplicht aardgasvrij zijn. En dat het gasverhaal op termijn ook in ons land eindigt, staat vast. Toch loopt het niet zo’n vaart dat je gas vandaag al moet uitsluiten als mogelijke energiebron voor je woning. Elk jaar worden er in België nog meer dan 200.000 gasketels verkocht.

Logische optie bij bestaande woningen

Wel is aardgas minder en minder een optie voor wie gaat bouwen. Kies je bij nieuwbouw nog voor aardgas, dan bereid je best je woning al voor op de overschakeling naar een warmtepomp. Gas blijft wel de logische optie voor (ver)bouwers wiens woning niet optimaal geïsoleerd is, als hun dak niet geschikt is voor de installatie van zonnepanelen of als ze enkel radiatoren in huis hebben en overschakelen op vloerverwarming niet mogelijk is.

Zuinig verwarmen

Om zuinig te verwarmen op gas, is een condensatieketel de gedroomde oplossing. Dit type ketel haalt een extra hoog rendement omdat het warmte terugwint uit de waterdamp van verbrandingsgassen. Bij gewone gasketels gaat die warmte gewoon verloren langs de schoorsteen. En dat is goed nieuws voor je portemonnee. Met een condensatieketel bespaar je tot 35 procent op je energiefactuur. Ook ecologisch scoor je goed met een condensatieketel omwille van de extreem lage uitstoot van stikstofoxide en koolmonoxide.

Tussenoplossing

Ook bij nieuwbouw kan je als tussenoplossing een warmteafgiftesysteem op lage temperatuur, zoals vloerverwarming, lagetemperatuurradiatoren of ventiloconvectoren, voorzien in combinatie met een klassieke gascondensatieketel. Hiermee scoor je behoorlijk goed qua energieprestatie en -verbruik. Later kan je dan zonder veel breekwerk je condensatieketel vervangen door een warmtepomp.

Nog meer rendement

Naast een condensatieketel zijn er ook heel wat andere technieken op de markt waarmee je nog meer rendement haalt. Zoals een hybride systeem waarbij je een condensatieketel op gas combineert met een warmtepomp. De ketel zal de warmtevraag opvangen op momenten dat de warmtepomp daar niet in slaagt. Bijvoorbeeld tijdens koude winterdagen. Er bestaan ook warmtepompen die werken op aardgas in plaats van elektriciteit.

