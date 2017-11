Is dit een sauna of een tuinhuis? Ex-kinesist uit Herentals pakt uit met primeur vm

Bron: Livios 0 Thermalux Mario Mertens, kinesist van opleiding, bracht in 2009 zijn eerste designsauna op de markt. Wonen Droom jij van je eigen kuuroord, maar heb je te weinig plaats? Dit bedrijf uit Herentals pakt uit met een buitensauna met geïntegreerde opbergruimte voor je hobbyspullen, badjas of … een extra douche. “We kregen steeds meer de vraag om een kotteke bij te bouwen voor een schop of grasmaaier”, vertelt zaakvoerder Mario Mertens.

“De vraag naar buitensauna’s is de jongste jaren enorm gestegen”, zegt Mertens, een ex-kinesist die in 2009 zijn eerste designsauna op de markt bracht. “Mensen gaan kleiner wonen en hebben geen plaats voor een sauna binnen. Tegelijk vroegen ze ons of het niet mogelijk was om bij onze buitensauna’s een kotteke bij te bouwen voor een schop of grasmaaier.”

Zweten vanaf 12.500 euro

En dus ontwikkelde Thermalux een opvallende kubus met twee functies: zo geniet je van een (infrarood)sauna en creëer je in één klap extra opbergruimte. De kubus is verkrijgbaar in verschillende formaten en afwerkingen. Kies voor een buitenmodule met sauna, infraroodsauna of de combinatie van de twee. En dat in een normale of compacte versie of volledig op maat met een strakke vormgeving en hoge duurzaamheidsfactor. En de prijs? Vanaf 12.500 euro kan je naar hartenlust zweten en opbergen.

