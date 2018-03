Is de traditionele kelder met uitsterven bedreigd? "We moeten elke vierkante meter optimaal benutten" Jolijn Vandebeek

22 maart 2018

09u38

Bron: Livios 0 Wonen Wil jij nog zo'n typische opbergkelder onder je woning of zijn er betere alternatieven? De Wil jij nog zo'n typische opbergkelder onder je woning of zijn er betere alternatieven? De bouwsite Livios vroeg het aan architect Peter Ketsman van Ontwerpburo Archedea uit As. "Tegenwoordig willen mensen een leefbare en lichte kelder die ze zo nuttig mogelijk kunnen gebruiken."

Je woning volledig onderkelderen, een kruipkelder voorzien of gewoon in volle grond bouwen? Met een kelder kan je heel wat kanten uit: een overdekte staanplaats voor je wagen, een plaats voor je wasmachine of een extra bergruimte voor je vakantiekoffers of kerstversiering. Maar wist je dat je in je kelder ook aangenaam kan wonen?

Hoge bouwprijzen

“Bij mij kiezen mensen steeds minder voor een traditionele kelder”, vertelt Peter Ketsman van Ontwerpburo Archedea. “De prijs speelt hier zeker een rol. Bouwen is duurder geworden. Met de strengere regels gaat daar ook niet meteen verandering in komen. Daarom probeer ik om elke vierkante meter zo nuttig mogelijk te gebruiken en integreer ik nog vaak kelders in mijn ontwerpen. Maar dan als leefbare ruimte en niet zomaar als garage of bergruimte.”

Woonkelder met lichtinval

“De kelders die ik ontwerp neigen meer naar woonkelders. Ik maak ze leefbaar en probeer licht binnen te halen zodat ze zo nuttig mogelijk gebruikt worden. De kelder van vroeger als onafgewerkte ruimte kom ik niet meer tegen.”

Waterdicht

“De meeste kelders worden ter plaatse gestort in beton. Dit is niet alleen de meest geschikte optie op vlak van waterdichtheid, maar ook als je de ruimte bewoonbaar wil afwerken. Voor een woonkelder neem je beter geen risico’s. Een gemetselde kelder zou ik dus niet meer aanbevelen”, aldus Peter Ketsman.

Uitstekende isolatie

“Een betonnen kelder heeft bovendien een gunstige invloed op je energieprestatie”, vertelt de architect. “Een ondergrondse ruimte is op zich al goed geïsoleerd want je hebt een grondbuffer en goede isolatie aan de buitenkant. Een kelder opgetrokken in beton vangt ook warmte op, waardoor je een constant en aangenaam binnenklimaat hebt. Daarom voorzie ik soms zelfs slaapkamers ondergronds.”

Goedkopere afwerking

“Nog een voordeel van een bewoonbare kelder is dat je geen dure afwerkingsmaterialen nodig hebt. Je ziet er toch niets van ondergronds, in tegenstelling tot een bovengrondse verdieping. Ik vind dat een kelder nog heel wat mogelijkheden in zich heeft die tot nu toe redelijk onbenut worden gelaten”, besluit Peter Ketsman.



