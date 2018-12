Vochtbehandeling Gesponsorde inhoud Is condensatie ook bij jou een probleem? Gelukkig is er een eenvoudige manier om ervan af te raken!

28 december 2018

09u00 0 Wonen Heb je thuis last van condensatie? Geen paniek, want er bestaat een simpele manier om het probleem eens en voor altijd de wereld uit te helpen.

Condensatie is een veel voorkomend probleem dat in heel wat huizen voorkomt. De oorzaak is meestal een gebrek aan ventilatie, waardoor waterdruppeltjes op de ruiten komen en langs de ramen lopen. Hoewel het ongevaarlijk lijkt, kan condensatie heel wat gevolgen hebben.

De gevolgen voor je gezondheid

Condensatie is een vorm van vocht, en vocht kan schimmels op uw muren veroorzaken. De sporen van deze schimmels komen constant vrij in de lucht en zijn schadelijk voor de longen. Ze kunnen allergieën en astma veroorzaken en aandoeningen van de luchtwegen verergeren. Met name kinderen zijn hier heel gevoelig voor. Daarom is het erg belangrijk om elk vochtprobleem, inclusief condensatie, zo snel mogelijk op te lossen.

De gevolgen voor je huis

Een te hoge luchtvochtigheid en schimmelvorming kunnen ook uw huis beschadigen, vooral als het om een structuur in hout gaat. Verval en barsten zorgen dat uw huis minder stevig wordt. Om alles te repareren zijn vaak aanzienlijke werkzaamheden nodig. Bovendien kunnen de muren schade oplopen: denk aan verf die afbladdert, behang dat loslaat, zwarte vlekken, vieze geuren, enzovoort.

Al je condensatieproblemen opgelost!

Als je een condensatieprobleem hebt of dit soort problemen juist wil voorkomen, probeer dan deze simpele remedie eens. Zet drie keer per dag uw ramen gedurende 15 minuten wijd open, bij voorkeur ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds. Dit lost de problemen meestal vrij snel op. Als de condensatie toch aanhoudt, roep dan de hulp in van een professional zoals Murprotec. Wacht daar niet mee, maar neem zo snel mogelijk de nodige stappen, zodat zowel je huis als jezelf in prima gezondheid blijven!