Interieurarchitecte maakt komaf met 6 misverstanden over het inrichten van je huis Dominique Prins

11 juni 2018

13u56

Bron: AD 0 Wonen Kookeilanden in te krappe keukens, symmetrisch gestylede buffetkasten, wit voor meer rust; Interieurarchitect Doret Schulkes is er klaar mee.

Misverstand 1: Spullen zijn het belangrijkst

Elke keer ziet Doret Schulkes het weer gebeuren. "Mensen kijken bij een ruimte meteen: waar kan die mooie kast het best komen te staan?" zegt interieurarchitect Doret Schulkes. "Maar kijk nou eerst: waar komt het daglicht binnen? Wat is de fijnste plek om te zitten?" Ga niet uit van je spullen, wil ze maar zeggen. "Meubels zijn niet de essentie van je huis. Plaats eerst jezelf in de ruimte. Waar zie je jezelf graag zitten? Het zou jammer zijn als die fijne plek straks door de televisie in beslag wordt genomen, omdat daar toevallig de aansluiting zat."

