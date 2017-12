Inspiratie nodig voor je noodplan? Zo maak je het verschil tussen leven en dood bij brand Gerry Klompers

10u54

Bron: Livios 1 Pixabay Vorig jaar lieten 71 mensen het leven bij een woningbrand. Zeg nooit dat het niet bij jou kan gebeuren. Een goede preventie is van goudwaarde! Wonen Het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken zegt Het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken zegt vandaag in de Vlaamse kranten dat iedereen best een noodplan op zijn koelkast hangt. Op terreur en nucleaire dreigingen heb je zelf niet veel vat. Dus begin alvast met je eigen woning. Het grootste gevaar? Brand! Met deze checklist van bouwsite Livios ben je voorbereid op het ergste.

Rookmelder is van levensbelang

Een van de goedkoopste en gemakkelijkste ingrepen om de brandveiligheid in huis te verhogen, is het installeren van rookmelders. Ze maken een hels lawaai, maar als je ze op de juiste plaats hangt, maken ze het verschil tussen leven en dood.

En dat heeft een goede reden, zegt brandpreventieadviseur Tim Renders: “Ook je neus slaapt ’s nachts, waardoor je niet wakker wordt door de rookgeur als het brandt. De rookmelder neemt die taak voor je over. Wij adviseren om in elke ruimte een rookmelder te hangen, behalve in de keuken, badkamer en garage. Test ook regelmatig hun werking en batterijleven.”

Hoe levensreddend zo’n rookmelder kan zijn, beseffen ook Noortje en Tim uit het Limburgse Heusden-Zolder. Samen met hun dochtertje ontsnapten ze vier jaar geleden op het nippertje uit een woningbrand. Ondanks het feit dat ze hun rookmelders nog niet hadden opgehangen: “Die hadden ons heel wat eerder kunnen wekken en ons meer tijd geven.” Lees hun verhaal en hun beste tips.

Bereid je voor op panieksituaties

Of je nu in een bungalow of appartement woont, met een evacuatieplan win je kostbare tijd. Joris Breugelmans van controleorganisme BTV wijst op het belang van goede afspraken: “Waar slapen je kinderen? Wat als in de keuken brand uitbreekt? Door te trainen op evacuatie bereid je je voor op panieksituaties. Zo maak je het verschil in omstandigheden waarin elke seconde telt.”

Ook handig om in je buurt te hebben:

- Leg in elke slaapkamer een zaklamp die niet op batterijen werkt.

- Hou ook een smartphone in de buurt om de hulpdiensten te bellen.

Dubbelcheck voor je gaat slapen

Onderzoek van Nest, bedenker van slimme huissystemen, wees uit dat brand in een nieuwe woning zich veel sneller verspreidt dan in een oudere woning. “In de jaren 70 zou dit een half uur duren, vandaag nog maar vijf minuten.” Dat zou vooral te maken hebben met de gebruikte bouwmaterialen. Zo kruipt er bijvoorbeeld meer isolatie in een woning dan vroeger.

Met andere woorden: neem de nodige voorzorgen, zeker als je weet dat we almaar meer elektronica en toestellen op batterijen in huis hebben. Een greep uit de belangrijkste tips:

- Schakel elektrische toestellen (koffiezetapparaat, droogkast, televisie) standaard uit als je gaat slapen, ook al staan ze in stand-by-modus. Heeft het trouwens zin om je ventilatiesysteem uit te schakelen bij brand?

- Wees extra voorzichtig met kaarsen en sigaretten;

- Laad nooit je gsm of tablet op ’s nachts. Een oververhitte batterij is genoeg om een brand in gang te zetten;

- Laat je verwarmingstoestellen en schoorsteen regelmatig controleren. Check ook tijdig de filters van je dampkap en droogkast;

- Hoe hou je jouw keuken, badkamer, slaapkamer… brandveilig? Ontdek hier alle tips!

Wat te doen bij brand?

Vindt het onheil je toch? Dan kunnen volgende zaken je helpen:

- Ga nooit zomaar uit van vals alarm en verlies geen tijd. De eerste minuten kan je een beginnende brand mogelijk nog blussen. Maar eens de brand op gang is: vertrek en zoek zo snel mogelijk een weg naar buiten.

- Laat al je spullen achter. Neem op voorhand een goede brandverzekering om je schade maximaal te dekken. Ook hier hebben Noortje en Tim een aantal handige tips uit eigen ervaring.

- Geraak je echt niet buiten? Sluit zo veel mogelijk deuren tussen jou en de brand. Open geen ramen, want zo geef je de vlammen extra zuurstof om zich te verspreiden.

- Is de brand te hevig? Breng jezelf en je gezin dan eerst in veiligheid voordat je de hulpdiensten belt.