Inloopdouche zonder dat je badkamer onder water staat? Tips voor de perfecte walk-in!

26 januari 2018

Het bad maakt almaar vaker plaats voor een grotere inloopdouche. Met een goed geplaatste en onderhouden walk-indouche zit je zeker 20 à 30 jaar goed. Hoe zorg je ervoor dat je douche probleemloos de tand des tijds overleeft? Badkamerexperten Marnix Billiau van Bubbles&Co en Patrick Defour van Hüppe verklappen hun beste tips aan bouwsite Livios.

1. Kies geen te korte douchewand

“Badkamers worden kleiner, dus kiezen mensen al snel voor een kleinere inloopdouche. Maar daar is de klant niet altijd mee gediend”, waarschuwt Patrick Defour. “Een wand van 1m of 1m20 is te kort om je badkamervloer voldoende te beschermen tegen wegspattend water. We raden een wand aan met een minimumlengte van 1m40.”

“Helemaal ideaal is een wand van 1m60”, vult Marnix Billiau aan. “Qua breedte is 90 cm een goede standaard. Meer is luxe, minder wordt wat krap.”

“Voor mensen die toch een minimale wand willen, bestaan er wel alternatieven zoals uitschuifbare wanden. Zo is ook hun badkamer beter beschermd tegen spatwater”, merkt Defour nog op.

2. Tegels in je douche? Denk twee keer na

Glaswanden in combinatie met een douchebak of -plaat zijn bij inloopdouches de populairste keuze. Je badkamer lijkt op deze manier heel wat ruimer, en het oogt meteen modern. Betegelde walk-ins lijken op hun terugweg. “Wij zijn hiermee gestopt”, zegt Billiau. “We breken de laatste tijd wekelijks betegelde douches uit. Het oogt heel mooi, maar het geeft op termijn niets dan problemen.”

Patrick Defour geeft zijn collega gelijk: “Problemen met waterdichting, schimmel, voetinfecties,… We hebben hier niet zo’n positieve ervaringen mee.” Het probleem zit hem in de voegen, benadrukt Billiau: “Voegen in een douche geven vroeg of laat problemen. Ze zuigen vocht op, beschimmelen en die schimmel kruipt achter de tegel in. Hoe vaak je de voegen ook uitkuist, het probleem blijft achter de tegel zitten.”

De siliconen randen rondom je douche zijn wel nog nodig. Een tip van Billiau: “Om de vijf jaar krab je deze best uit om een nieuwe laag aan te brengen.”

3. Douchebak: bind niet in op kwaliteit

Composiet is vandaag de dag de meest populaire keuze voor douchebakken of doucheplaten. “Je hebt ze in alle vormen en kleuren. Hun grote voordeel is dat je ze volledig in de vloer kan leggen, want van uitzetten of krimpen is geen sprake”, zegt Billiau. “Acryl kost minder. Goedkopere modellen vertonen soms wel barstjes na bepaalde tijd. Bovendien is het ook een gladder materiaal, zeker in combinatie met water en zeep. Ten slotte ben je beperkt in kleur, want wit is meestal je enige optie.”

“Hetzelfde voor plaatstaal, dat eventueel nog wel een gekleurde emaillaag heeft. Als je per ongeluk de handsproeier laat vallen en er breekt een stukje af, dan zie je het kleurverschil meteen.” Defour merkt nog een nadeel op: “Vallend water of andere contactgeluiden op plaatstaal maken meer lawaai, zowel in je badkamer als in de ruimte daaronder.”

Billiau ziet wel nog een grote no-go in de douche: natuursteen. “Net zoals echt hout, hoort natuursteen eigenlijk niet thuis in een badkamer. Het is een pak duurder en het vergt heel wat meer onderhoud. Je ziet er alle kringen op, en na een half jaar is je douche niet meer om aan te zien.”

4. Eerst je douchebak, dan je wanden

Voor een goede afwatering is het belangrijk dat je eerst je douchebak plaatst en dan pas de muurafwerking, hetzij met tegels, hetzij met waterdichte panelen. Hoe dan ook moet er een waterdichte laag tegen je pleisterwerk komen.

5. Twee ingangen? Opgepast!

De meeste inloopdouches komen terecht in een hoek van de badkamer. Je kan ook kiezen voor een vrijstaande inloopdouche, bijvoorbeeld met glazen wanden aan beide kanten, of voor een walk-in met twee open kanten, maar met één vaste muur. Heel knap, zegt Marnix Billiau, “maar je verliest plaats en je spatwand moet al dubbel zo lang zijn, 2m80 om precies te zijn.” Meer iets voor grotere badkamers dus.

6. Stem je wanden af op je kranen

“Een plafonddouche met watervalfunctie en een regenwaterdouche zorgen voor heel wat meer spatwater”, waarschuwt Patrick Defour. “Bij een douchewand van 1m20 zit je al snel met een natte badkamervloer.”

7. Vergeet je helling niet

“Zelfs de meest vlakke douchebakken lopen 1 cm per meter af zodat het water vlot richting afvoer loopt”, gaat Defour verder. “Dit is ook zo wanneer de klant met een betegelde vloer wenst te werken.” In dat laatste geval let je best wel extra op dat de plaatser dit verval respecteert.

Gemakkelijk switchen?

Is de stap naar een inloopdouche snel gezet voor verbouwers? Marnix Billiau ziet heel wat potentieel: “80 % van onze renoverende klanten vervangen hun bad door een inloopdouche. En dat is relatief gemakkelijk: je waterpunten zijn al aanwezig en de beschikbare oppervlakte is perfect. Op twee dagen tijd heb je een hele nieuw badkamer.”

