In dit kantoor werk je ongestoord en zonder concentratieverlies Björn Cocquyt

06 januari 2019

Hoe ruimtelijker, hoe beter wordt vaak gezegd als het over kantoren gaat. Maar de open spaces die je in de meeste bedrijven aantreft, zijn lang niet voor iedereen werkbaar. Vooral de concentratie hooghouden is voor veel mensen een probleem. Daar heeft designer Alain Gilles nu een oplossing voor bedacht. Hij ontwierp met BuzziBracks een modulair bureau dat de nodige privacy biedt

BuzziBracks bestaat uit verschillende onderdelen die je op allerlei manieren kunt combineren, mixen en koppelen om micro-omgevingen te creëren in grote, open werkplekken. Alle zones zijn vlot aanpasbaar aan het soort werk dat je aan het doen bent. De losse frames worden afgewerkt met gordijnen die verkrijgbaar zijn in een breed scala aan kleuren. Ze doen dienst als een visueel en akoestisch schild.

BuzziBracks is ook een ideale vergaderplek of ‘telefooncel’. Het wordt op de markt gebracht door BuzziSpace, het Belgische bedrijf dat gespecialiseerd is in geluidsabsorberende meubels.