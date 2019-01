In 3 stappen naar een kurkdroge kelder

Vochtbehandeling Gesponsorde inhoud

Wanneer je huis zich in de buurt van of zelfs net boven de grondwaterspiegel bevindt, kan dit in je kelder aanzienlijke vochtproblemen veroorzaken. De beste oplossing is natuurlijk om je kelder al tijdens de bouwfase waterdicht te maken. Misschien is dit niet mogelijk, omdat je er niet tijdig over hebt nagedacht of omdat je het huis niet zelf hebt gebouwd. Geen paniek: er bestaan prima oplossingen om je kelder alsnog waterdicht te maken. Hieronder drie stappen waarmee je snel een kelderdichting kunt realiseren.