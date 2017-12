Immosector verwacht stormloop op kleine woningen

11u22

Bron: Het Nieuwsblad/belga 295 BELGA Wonen Nu de Vlaamse regering de wetgeving rond de registratierechten wijzigt, verwacht de immosector dat meer mensen een woning zullen kopen, en vooral veel meer woningen van minder dan 200.000 euro. Tot dat bedrag krijg je in de nieuwe regeling namelijk een flinke korting.

Wie vandaag een huis of appartement koopt, moet naast de aankoopsom ook verkooprechten of registratiebelasting betalen. In Vlaanderen is dat standaard 10 procent op de aankoopsom - het zogenaamde groot beschrijf. Voor de aankoop van een ‘bescheiden woning’ (tot 200.000 euro) geldt een verminderd tarief van 5 procent of klein beschrijf.

Bescheiden woningen

In de nieuwe regeling moet iedereen 7 procent betalen, maar voor huizen die minder dan 200.000 euro kosten, geldt een vrijstelling voor de eerste schijf van 80.000 euro. Dat komt neer op een korting van 5.600 euro, waardoor huizen tot 200.000 goedkoper worden dan vandaag. In de huidige regeling betaal je met een klein beschrijf namelijk 5 procent registratierechten voor bescheiden woningen, terwijl dat voor een huis van 200.000 euro binnenkort 8.400 euro of 4,2 procent wordt. "Dat zal er zeker voor zorgen dat meer jongeren, alleenstaanden en kleinere gezinnen toegang zullen vinden tot die woningen", zegt John Romain van Immotheker in Het Nieuwsblad.

Voor woningen en appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel, geldt de korting trouwens tot een aankoopprijs van 220.000 euro. Voor de 7 procent moet het gaan om de enige woning en moet de koper binnen de twee jaar intrekken in de woonst. Wie binnen de vijf jaar na aankoop een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, betaalt bovendien in plaats van 7 maar 6 procent registratierechten. Bij een bescheiden woning komt er een vrijstelling van 4.800 euro bij. Het gaat om een renovatie waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie ... volledig vervangen wordt en minstens 75 procent van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

Gevolgen

Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden, en het is de datum van het compromis die telt en die zal bepalen of de woning onder het oude dan wel het nieuwe systeem valt. Vermoedelijk stellen veel mensen de aankoop van een kleine woning dan wel uit tot na de zomer, stelt notaris Bart Van Opstal van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat in Het Nieuwsblad. Hij verwacht wel dat daarna meer mensen een woning zullen kopen, ook mensen die dat in de huidige regeling nooit hadden gedaan.

Volgens zowel Van Opstal als Romain is het nog te vroeg om te voorspellen welke invloed de nieuwe regeling zal hebben op de woningprijzen. Romain stelt dat huizen misschien wel van 170.000 euro naar 180.000 euro gaan, maar ook dat verkopers schroom zullen hebben om huizen van rond de 200.000 euro over die drempel te tillen.