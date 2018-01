Hype of hebben: kan jij als hobbykok zonder deze toestellen? Jolijn Vandebeek

Ons dagelijkse leven is een race tegen de klok. We hebben steeds minder tijd om uitgebreid te koken. Maar bij speciale gelegenheden toveren we toch graag opvallende gerechten op tafel voor familie en vrienden. Fabrikanten spelen hierop in en brengen nieuwe apparaten op de markt op maat van jouw behoeften. Of je nu een keukenprins(es) bent of het allemaal snel moet gaan. Bouwsite Livios licht vijf keukentoestellen voor jou door. Zijn deze toestellen een echte hype of zijn ze werkelijk onmisbaar in je keuken?

1. Kokendwaterkraan

Quooker Kokendwaterkraan

Met de kokendwaterkraan heb je onmiddellijk water van 100°C. Snel een kopje thee zetten, pasta koken, een schaal schoonmaken? De klus is zo geklaard. Je hebt niet alleen snel kokend, maar ook zuiver water dankzij de ingebouwde koolfilter. Door een beveiliging op de kraan is het voor kinderen nauwelijks onmogelijk om de greep voor kokend water open te draaien. Deze kraan is ideaal als je van een strakke keuken houdt en geen waterkoker meer wilt plaatsen. Afhankelijk van je keukenkraan betaal je minder voor een mengkraan en waterkoker.

Vanaf 766 euro

2. Ingebouwde werkbladdampkap

Novy Ingebouwde werkbladdampkap

Een ingebouwde dampkap is enkel zichtbaar als je gaat koken. Als je de dampkap achteraan de kookplaat installeert, doet hij ook dienst als spatwand. Sommige dampkappen hebben zelfs ingebouwde verlichting, wat handig is tijdens het koken. Je hebt wel meer poetswerk, want elke keer na het koken moet je de dampkap afvegen. Let ook op met de hoogte van je kookpotten: hoe hoger, hoe moeilijker om de dampen af te voeren. Een ingebouwde werkbladdampkap is gemiddeld 30% duurder dan een traditionele dampkap en je hebt minder bergruimte in de onderliggende keukenkasten. Het is ideaal als je niet vaak kookt en van een strak interieur houdt.

Vanaf 1.899,99 euro

3. Zoneloze inductiekookplaat

Bauknecht Zoneloze inductiekookplaat

Flexibel koken? Het kan op een kookplaat zonder kookzones. Je kan elke pot of pan ongeacht het formaat op eender welke plaats op de kookplaat zetten. Die herkent automatisch het aantal en de groottes van de pannen en activeert de functies daar waar nodig. Zo heb je meer flexibiliteit en benut je de volledige ruimte van je kookplaat.

Vanaf 999,99 euro

4. Vacumeerlade

Siemens Vacumeerlade

Koop jij soms ook te veel eten? Wat doe je met het stukje vlees dat je nog niet hebt gebakken en bijna over datum is? Weggooien? Niet te snel! Dit inbouwtoestel verpakt je eten luchtvrij en verlengt de houdbaarheid en versheid. Bovendien houdt het voedsel zijn natuurlijke smaak en structuur. Het toestel is vooral bekend bij professionelen en hobbykoks. Dankzij het vacuümtoestel of de vacumeerlade moet je niet elke dag naar de supermarkt en eet je toch altijd vers. Maar er zijn ook andere oplossingen om vers te eten, dus moet je het werkelijk in huis hebben?

Vanaf 1.575,99 euro

5. Snelkoeler

AEG Blast Chiller

Een snelkoeler of blast chiller blaast met hoge snelheid zeer koude lucht over je warme maaltijden. Hierdoor koelt het voedsel binnen 90 minuten tot 3°C. Zo krijgen bacteriën weinig kans, wat goed is voor de kwaliteit en houdbaarheid van je voedsel. De blast chiller kan ook snel invriezen. Na een diepvriesproces van 30 minuten kan je voeding tot zes maanden in de diepvriezer bewaren. Als je het dan opwarmt blijven alle smaken en aroma’s behouden. Deze functie zorgt ook in een mum van tijd voor ijsblokjes, ijs en sorbets. Je kan er zelfs je witte wijn, champagne of andere dranken in koelen in slechts 15 tot 20 minuten. Ondanks de vele functies blijft het een investering voor je keuken.

Vanaf 4.499 euro

