Huurprijzen stijgen sterker dan de inflatie Gemiddelde huurprijs voor het eerst hoger dan 600 euro ADN

18 mei 2018

09u15

Bron: Belga 4 Wonen In 2017 is de gemiddelde huurprijs voor het eerst boven de 600 euro gestegen. Dat meldt het Vlaams Huurdersplatform, dat zijn jaarverslag online heeft gepubliceerd. Daaruit blijkt ook dat de gemiddelde huurprijzen tussen 2013 en 2017 sneller zijn gestegen dan de inflatie.

Vorig jaar zijn de gemiddelde huurprijzen met 2,05 procent gestegen tegenover 2016, waardoor de gemiddelde huurprijs voor het eerst boven de 600 euro komt. De gemiddelde huurprijs nam toe met 12,04 euro van 588,59 euro in 2016 naar 600,63 euro in 2017. "Dit tegenover een stijging van de levensduurte met 1,85 procent", aldus het Huurdersplatform in een persbericht. "Jaar na jaar neemt het huren dus een steeds grotere hap uit het gezinsbudget."

Vooral lagere huurprijzen gestegen

Over verschillende jaren blijkt dat vooral de lagere huurprijzen zijn gestegen, terwijl de hogere huurprijzen maar beperkt omhoog gingen. Volgens het Vlaams Huurdersplatform vinden vraag en aanbod elkaar beter in het hogere segment, na een aantal jaren waarin heel veel nieuwbouwappartementen op de huurmarkt zijn gekomen. "Bij de lagere huurprijzen stellen we echter vast dat de vraag het aanbod nog steeds ruimschoots overtreft, waardoor de verhuurder tussen veel kandidaten kan kiezen en zijn huurprijs dus hoger kan stellen."

Volgens het Huurdersplatform moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen, omdat de "marktwerking daar volledig verstoord is". "Via veel meer sociale huur en een significante uitbreiding van de huurtoelages op de private huurmarkt kan er al veel verholpen worden", klinkt het.

Nog volgens het Huurdersplatform kan grote vooruitgang op korte termijn worden geboekt, wanneer de regering de sociaalverhuurkantoren verder stimuleert en een systeem van geconventioneerd huren opzet, "zoals was beloofd". Bij zo'n systeem worden verhuurders beloond wanneer ze betaalbaar, kwaliteitsvol en met woonzekerheid verhuren aan kwetsbare huurders.

Energiefactuur

Voorts stegen de gemiddelde huurprijzen tussen 213 en 2017 met 10,21 procent, terwijl de gezondheidsindex met 5,49 procent is toegenomen. "Huren wordt dus nog steeds duurder", aldus het platform. "Met die steeds stijgende huurprijzen, zou je verwachten dat een betere woningkwaliteit aan de basis ligt. Niks lijkt er vandaag op te wijzen dat dit het geval zou zijn. Ook de stijgende energiefacturen duwen de woonkosten voor huurders sterk omhoog."

Huren in Vlaams-Brabant veruit het duurst

Uit het jaarverslag blijkt nog dat huren in Vlaams-Brabant veruit het duurst is, met een gemiddelde huurprijs van 647,51 euro. In West-Vlaanderen is dat het goedkoopst, met gemiddeld 567,43 euro huur.