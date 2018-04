Huizenjagers kunnen voortaan online bieden op woningen die openbaar worden verkocht mvdb

05 april 2018

10u20

Bron: Immovlan 0 Wonen Huizenjagers hoeven niet langer fysiek aanwezig te zijn wanneer Belgische woningen openbaar worden verkocht. Vastgoedplatform Immovlan biedt de dienst binnenkort aan en werkt hiervoor samen met Belgische notarissen.

In mei wordt de interactieve verkoop voor het eerst getest, begin september moet het platform op volle toeren draaien. Immovlan benadrukt in een persbericht dat het project optimaal is beveiligd. Het online bieden bij een openbare verkoop werd in 2011 al door de notarissen zelf gelanceerd, maar hun Notaclick stierf een stille dood.