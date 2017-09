Huis kopen als investering: negen do's en don'ts Gerry Klompers

Een op de vijf huizen wordt gekocht om te verhuren. Maar elke slimme investering, begint met een goede deal. Met deze negen onderhandelingstips van bouwsite Livios sta je sterk aan de onderhandelingstafel!

1. DO: weet met wie je te maken hebt

Het is enorm handig als je weet wat er aan de andere kant van de tafel gaande is. Misschien heeft de verkoper het geld dringend nodig? Of wie weet zijn er gebreken aan het huis en wil hij er zo snel mogelijk vanaf. Nuttige informatie die je helpt het onderste uit de kan te halen. Wees wel zelf op je hoede. Geef zo weinig mogelijk prijs over je eigen financiële situatie en budget!

2. DON'T: niet langsgaan bij je bank

Informeer vóór je ook maar aan bieden denkt, eerst bij je bank hoeveel je ongeveer kan lenen. Tel daar je eigen inbreng bij op en je hebt een idee van je maximumbudget. Een bod uitbrengen is namelijk niet vrijblijvend. Als de koper je bod aanvaardt, is er bijna geen weg meer terug... Bied dus niet boven je budget!

3. DO: steek je licht op in de buurt

Peil naar de gemiddelde prijzen in de regio. Notariskantoren uit de buurt hebben doorgaans een goed zicht op de lokale vastgoedprijzen. Vraag bij vastgoedmakelaars hoelang het gemiddeld duurt vooraleer huizen in dezelfde buurt verkocht worden. Dan heb je een idee of er veel kapers op de kust zijn. Ook handig: hoeveel kost vastgoed in jouw gemeente?

4. DON'T: doe geen te precies bod

Het is niet slim om meteen een precies bod te plaatsen. Als je veel te laag biedt, heeft de koper misschien geen zin meer om verder te onderhandelen en blaast hij de gesprekken af. Je geeft beter een prijsinterval aan waarbinnen de prijs ongeveer moet liggen. Dit geeft je meer flexibiliteit en schrikt de verkoper minder snel af.

5. DO: onderhandel face-to-face

Onderhandel niet via de telefoon of e-mail. Spreek face-to-face af met de verkoper. Overtuigen doe je niet alleen met woorden, maar vooral met non-verbale elementen zoals lichaamstaal.





6. DON'T: wees niet te trots

Verlies nooit uit het oog dat je een huis wil kopen. Je doel is niet om de verkoper te verslaan in het onderhandelingsspel. Probeer ook niet eindeloos af te dingen. Zet je ego op tijd aan de kant! Laat deze kans niet schieten omdat je niet tegen je verlies kan.

7. DO: hou je opties open

Stel je voor: je hebt je zinnen op één huis gezet waar je helemaal voor gaat en... je krijgt het niet. Om deze klap op te vangen, hou je best wat alternatieven achter de hand. Bovendien kom je dan minder wanhopig over bij het onderhandelen.

8. DON'T: betaal niet in het zwart

Moet je een voorschot betalen? Zet dat bedrag dan op een geblokkeerde rekening bij een notaris of vastgoedkantoor. Ga nooit in op het voorstel om een voorschot in het zwart of cash te betalen. Hier staan zware straffen op. En je kunt je geld verliezen als de verkoop niet doorgaat.

9. DO: zet alles netjes op papier

Zet je bod op papier zodat er later geen verwarring over is. Onze rubriek Modelcontracten zet je op weg! Voeg ook een vervaldatum toe zodat de verkoper je niet oneindig aan het lijntje houdt. Neem eventueel ook opschortende voorwaarden mee op. Bijvoorbeeld dat de verkoop enkel doorgaat als je je woonkrediet krijgt. Of bij aanwezigheid van een gunstig bodemattest.